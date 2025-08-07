Susto por un incendio en el Portillo cerca de un asentamiento de personas sin hogar
Los Bomberos de Zaragoza han intervenido en el incendio declarado en los matorrales que circundan la estación del Portillo, a escasos metros de un asentamiento chabolista
Los Bomberos de Zaragoza han tenido que intervenir esta tarde en un incendio declarado en el entorno de la céntrica estación de tren del Portillo, en la capital aragonesa, en una zona cubierta de matorrales y cercana a un asentamiento de personas sin hogar.
Las llamas han cobrado fuerza rápidamente, por la sequedad y la presencia de arbustos secos en el terreno, pero la rápida intervención de los bomberos ha evitado que estas se expandieran hacia zonas próximas, donde vive un grupo de personas sin hogar.
Según han confirmado fuentes municipales, el fuego ha podido controlarse en poco tiempo y no ha habido que lamentar heridos. Tras extinguir las llamas, los efectivos del cuerpo de bomberos municipal han procedido a refrescar el terreno para evitar que el fuego se reprodujera, especialmente, por el riesgo de afectar a las personas sin hogar que suelen pernoctar en este espacio, a escasos metros del origen del fuego.
