Tranvía de Zaragoza avisa de cambios en los horarios del sábado: estás serán las frecuencias para llegar al Ibercaja Estadio

El Tranvía de Zaragoza es parte fundamental de la logistica en los desplazamientos de los aficionados al nuevo Ibercaja Estadio en cada uno de los partidos del Real Zaragoza. Como ya ha sucedido con los partidos amistosos disfrutados estos días, Tranvía de Zaragoza tiene previsto poner en marcha un refuerzo específico para facilitar el desplazamiento de los aficionados al estadio con motivo del encuentro entre el Real Zaragoza y la SD Huesca.

El debi aragonés se disputará en el Ibercaja Estadio el sábado, 9 de agosto a las 21.30 h. Desde antes del partido se sumarán al servicio convencional del tranvía un total de 6 unidades dobles, que se irán incorporando progresivamente desde las 19:30 para alzanzar una frecuencia aproximada de 5,5 minutos.

A la salida del encuentro, Tranvía de Zaragoza también prestará servicio adicional para que los miles de aficionados desplazados hasta el Ibercaja Estadio puedan volver a sus casas. Como a la idea, estarán disponibles las 6 unidades dobles de tranvía, con unas frecuencias ligeramente superiores a los 5 minutos.

La parada de tranvía más cercana al Ibercaja Estadio es la de Campus Río Ebro.

Entradas para el Memorial Carlos Lapetra-Trofeo Ciudad de Zaragoza / Real Zaragoza

Las entradas para el Memorial Carlos Lapetra-Trofeo Ciudad de Zaragoza están disponibles desde este jueves y se pueden adquirir de forma presencial tanto en las oficinas del Real Zaragoza como en las taquillas del Ibercaja Estadio el mismo día de partido. El precio es de 20 euros para los adultos y 10 euros para los niños. Este partido está incluido en el abono para los zaragocistas abonados.

Dónde ver gratis el partido Real Zaragoza-SD Huesca

El Trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra, en el Ibercaja Estadio, será su último encuentro amistoso de la pretemporada para el Real Zaragoza y la SD Huesca. El partido será retransmitido en directo por televisión a través de Aragón TV y se podrá seguir minuto a minuto en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Los blanquillos jugarán su quinto partido de preparación desde que el 26 de julio ganase al Deportivo Aragón a puerta cerrada en el Ibercaja Estadio (6-0). El siguiente equipo en pisar el modular fue el Mirandés (2-0), en el que fue el primer choque disputado con público en el Ibercaja Estadio.

El pasado sábado Tarcende y Pau Sans dieron la victoria al Zaragoza frente a la Sociedad Deportiva Tarazona (1-2), y repitieron resultado este miércoles contra el Nástic de Tarragona en el Nou Estadi (1-2). Este sábado, frente a la Sociedad Deportiva Huesca, los jugadores del Real Zaragoza jugarán su último partido antes del inicio liguero.