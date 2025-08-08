Los ecologistas denuncian que la nueva zona verde de Valdefierro está siendo "sepultada en hormigón"
La plataforma Canal Imperial Natural ha enviado un escrito al ayuntamiento para que redefina el diseño de la plaza
En plena canícula, y con Zaragoza en alerta naranja a partir de este próximo sábado, la plataforma ecologista Canal Imperial Natural ha denunciado que la "nueva zona verde" que se está construyendo en la calle Biel de Valdefierro queda "casi totalmente pavimentada y sepultada en hormigón, incrementando el efecto de isla de calor", por lo que exigen su despavimentación.
Desde la plataforma se han dirigido a los departamentos de Medio Ambiente y a Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza solicitando "reducir drásticamente la superficie de hormigón de la zona verde que se está construyendo en la confluencia de la calle Biel con calle Dalia y Alfarería".
Alegan que el pavimento "acumula el calor de forma eficiente e impide el uso del espacio por las personas, e incrementa el efecto de isla de calor en el que Zaragoza capital es campeona afectando negativamente a la salud de los vecinos". Además, desde la plataforma expresan que "el diseño va en contra de los criterios de naturalización urbana del propio ayuntamiento y en contra de las recomendaciones sobre salud pública". Por otra parte, añaden que la pavimentación "impide la infiltración del agua de lluvia, contra los criterios de facilitar la permeabilidad del suelo".
En la misma línea, desde Canal Imperial Natural subrayan que Valdefierro ha sido, a su juicio, "castigado con una intensa desnaturalización por un diseño de las zonas verdes basado en el hormigón, como es el caso del embarcadero del canal y el parque de Valdefierro, otros dos casos paradigmáticos como focos de acumulación de calor y espacios hostiles".
Igualmente, reclaman la utilización de plantas autóctonas en el diseño de las zonas verdes y evitar las especies exóticas, porque "expulsan a la fauna local y se comportan como invasoras", tal y como sucede con los jaboneros de China y los arboles de Judas.
