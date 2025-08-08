La plaga de ratas llega al Paseo Teruel: "Vi a una salir de una tubería"

Estos últimos días los vecinos de la Plaza de los Sitios y diferentes comercios de la zona denunciaban una plaga de ratas, que se podían ver a plena luz del día en la calle y en algunas de las terrazas. Ahora, la preocupación crece en Zaragoza, ya que, los avisos de diferentes avistamientos se han extendido hasta llegar al Paseo Teruel, donde los vecinos y algunos de los trabajadores de comercios de esta vía denuncian haberlas visto en las calles desde hace dos meses.

Desde este medio hablamos con una trabajadora de uno de los locales ubicados en pleno Paseo Teruel, que nos afirma haber visto por esta zona a los roedores que tienen preocupados a muchos de los zaragozanos. "Yo vi una salir de una tubería". Otra de las vecinas confiesa haber visto alguna en la carretera cercana, e incluso varias fallecidas por atropellamiento, debido al gran tráfico que hay por esta zona.

"Los trabajos de desinfección tendrían que haberse hecho antes"

Desde hace un par de días, diferentes comercios zaragozanos, ya han empezado los trabajos de desinfección y saneamiento en la zona de la Plaza de los Sitios, sin embargo, los vecinos del Paseo Teruel también reclaman que se hagan estas mismas labores de desinfección y saneamiento en esta parte de Zaragoza. "Los trabajos de desinfección son buenos, pero los han comenzado tarde", según la opinión de uno de los vecinos.

Después de los avistamientos estos últimos meses en distintos lugares de la capital, según lo que denuncian varios de los vecinos, creen que estos trabajos que se están llevando a cabo tendrían que haberse hecho antes, incluso de manera preventiva para que no llegaran a aparecer estas plagas en el pleno centro de Zaragoza.

Además, este mismo vecino, recalca que la desinfección debería hacerse, no solo en las zonas donde se está llevando a cabo, sino también en toda la ciudad. "Zaragoza entera, no solo el Paseo Teruel". Otra de las vecinas de la zona del Paseo Teruel, preocupada ante esta plaga comenta que "todas las medidas son buenas para acabar con la plaga". Y la plaga de roedores no es lo único que han visto los vecinos de este paseo, también se quejan de la gran cantidad de las cucarachas que aparecen en las calles. "Ratas no he visto pero cucarachas muchas".

El procedimiento desde el Ayuntamiento de Zaragoza

Según fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza ya están al tanto de la situación en el Paseo Teruel y se está actuando ante esta situación desde el pasado mes de julio. Todos los años se realiza desde el Instituto Municipal de Salud Pública una labor colectiva de prevención de plagas en la red de alcantarillado de la ciudad, donde se insertan cebos para poder confirmar si hay ratas. Después vuelven a comprobar si esos cebos siguen allí o no, en el caso de que el cebo no este, es que hay ratas (ya que se lo habrán comido), y en el caso de que siga allí quiere decir que no hay.

Los primeros avisos de los vecinos que reciben en el Ayuntamiento son el pasado mes de julio, más concretamente el pasado 21 de julio se actúa, se hace posteriormente la revisión correspondiente y se avisa a los vecinos de que se ha actuado en esta zona. Al igual que en la Plaza de los Sitios los técnicos vuelven para ver si el problema persiste. El 4 de agosto se pone raticida en las alcantarillas y ayer nos confirman que vuelven a tener otro aviso.

Nos dan los motivos de por qué se cree que está sucediendo esto en estas ubicaciones de Zaragoza. En la Plaza de los Sitios a través del procedimiento se demostró que el problema estaba en las tarimas de los bares que están ubicados allí. Mientras que en el Paseo Teruel el problema está en las alcantarillas, por ello, se ha reforzado el raticida en el alcantarillado de la zona.