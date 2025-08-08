Tesla abre una nueva estación con Supercargador para coches eléctricos en Zaragoza

Tesla se ha consolidado como una de las marcas de coches al alza en nuestro país. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (AFNAC) registró un crecimiento del 17% en lo que a vehículos Tesla se refiere. Más de 45.000 conductores españoles son propietarios de un coche de esta marca estadounidense, por lo que la preferencia por estos coches eléctricos ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Asimismo, la compañía ha encontrado en España un lugar donde asentar sus innovaciones y necesidades de los conductores de dichos vehículos. Ya hay más de 50.000 Supercargadores Tesla repartidos por todo el mundo, siendo esta la mayor red de carga rápida a nivel global.

Los llamados Supercargadores Tesla son estaciones de carga rápida diseñadas, principalmente, para vehículos eléctricos de marca Tesla, aunque muchos otros vehículos eléctricos son compatibles con ellas. Estas estaciones están estratégicamente ubicadas y permiten reponer la energía del coche en menos tiempo que un cargador convencional. Asimismo, en solo unos minutos, los conductores pueden recuperar gran cantidad de autonomía sin tener que hacer paradas prolongadas.

En Aragón ya se disponía de cuatro Supercargadores y varios cargadores repartidos entre distintos hoteles —solo disponibles para clientes—. Sin embargo, la marca estadounidense ha decidido instalar un nuevo supercargador en una zona muy concurrida de Zaragoza.

La nueva estación de carga Tesla

Puerto Venecia ha sido el elegido para recibir una nueva estación de Tesla; un Supercargador con cuatro plazas con hasta 250 kW para vehículos Tesla o compatibles con CCS (Combined Charging System). Aunque el centro comercial ya contaba con un cargador 3, han decidido apostar por su aumento debido a la gran cantidad de vehículos Tesla que circulan en Puerto Venecia.

Este punto está accesible las 24 horas del día, con tarifas variadas según la franja horaria y el coche del que se disponga. Los vehículos Tesla podrán cargarse de 00:00 - 18:00 por 0,40€/kWh, de 18:00 - 22:00 por 0,42 €/kWh, de 22:00 - 00:00 por 0,40 €/kWh, e incluye tarifas ocupación de hasta 1€/min.

Para vehículos eléctricos que no pertenecen a la empresa automovilística estadounidense, las tarifas son de 0,56 €/kWh en horario de 18:00 - 22:00, 0,59 €/kWh de 00:00 - 18:00, 0,56 €/kWh de 22:00 - 00:00; además de tarifas ocupación de hasta 1€/min.

Otras ubicaciones de Supercargadores en Zaragoza

Zaragoza ya contaba con un Supercargador ubicado en la plataforma logística PLAZA, el cual dispone de 20 plazas de hasta 250 kW para vehículos Tesla y vehículos eléctricos compatibles con el tipo de carga.

A una hora de la capital aragonesa, otro centro de carga se instaló para ampliar la cobertura en la región, ofreciendo a los conductores una mayor flexibilidad y autonomía en sus desplazamientos. Se trata del Supercargador de doce plazas situado en Ariza, que facilita los viajes eléctricos en la zona.

Gracias a estas estaciones de carga rápida, la movilidad eléctrica se vuelve más accesible y los conductores pueden disfrutar de viajes más largos con mayor eficiencia de una manera mucho más sostenible.