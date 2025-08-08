Zaragoza se prepara para el calor extremo: alerta naranja hasta el jueves y piscinas más baratas

El Ayuntamiento de Zaragoza activará este sábado 9 de agosto a las 00.01 horas (es decir, a partir de esta madrugada) la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, ante las altas temperaturas que se esperan en la ciudad hasta el jueves a las 08.00 horas, si bien podría modularse o prolongarse más días en función del pronóstico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro alcanzará este sábado y domingo unas máximas de 40 grados y unas mínimas de 23º. El lunes es el día en el que está prevista una subida más pronunciada del mercurio, con máximas de 43º y mínimas de 26º, para descender en 1º o 2º en los días posteriores, tanto la máxima como la mínima, hasta el jueves.

Este pronóstico meteorológico ha llevado a la concejalía delegada de Bomberos y Protección Civil, dirigida por la concejal Ruth Bravo, a activar la alerta naranja por ola de calor. El aviso por altas temperaturas se transmitirá a toda la población por diferentes canales.

Piscinas municipales y refugios climáticos

Entre las medidas adoptadas para estos casos, se reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales, siempre que se adquiera en taquilla. El coste pasará de 4 euros a 2,5 euros en caso de los adultos; de 2,70 a 2 euros para menores de edad; y de 2,60 a 2 euros para mayores de 65 años y pensionistas.

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con una red de refugios climáticos compuesto por 55 equipamientos municipales que están disponibles en su horario de apertura. A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad que ya funcionaron el año pasado, este verano se ha sumado la sala de exposiciones de los Depósitos Pignatelli o la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez.

Desde la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública del Ayuntamiento se han señalizado los accesos a estos refugios, para darlos a conocer y que los ciudadanos sepan que pueden utilizarlos como espacio de refresco.

Nuevos pulverizadores de agua y remojachicos

Para atender los picos de altas temperaturas, el ayuntamiento ha instalado este verano nuevos pulverizadores de agua ubicados en las proximidades de la calle Delicias, en Duquesa Villahermosa, y el remojachicos del Parque de la Tolerancia, en el Actur, que funcionan en horario de 11.00 a 23.00 horas.

También se han puesto en marcha las fuentes de refresco ubicadas en la plaza de Salamero, en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad y se coordinan dentro del Plan Municipal de Protección Civil por olas de calor.

Toda la información relativa a altas temperaturas se ha actualizado en un portal en la sede electrónica municipal, donde se pueden descargar consejos, conocer la ubicación y horarios de los refugios climáticos, el mapa de fuentes de agua potable de la ciudad o el visor de sombras. Diferentes herramientas con las que la ciudadanía pueda adoptar medidas para protegerse de forma más adecuada del calor.

Extremar medidas de precaución

El ayuntamiento ha recordado a la ciudadanía que "extremen las medidas de precaución" para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas. Aunque todas las personas pueden sufrir trastornos ante el exceso del calor, las personas mayores de 65 años, los menores de cinco años, especialmente los bebés, y aquellas que realicen una actividad que requiera mucho esfuerzo físico presentan un mayor riesgo y, por tanto, deben estar especialmente protegidas.

Por ello, desde la Oficina del Mayor, desde los servicios sociales comunitarios y desde el servicio de teleasistencia municipal se va a informar a los usuarios de todas las recomendaciones, mediante cartelería, folletos y atención personalizada. Por otro lado, el Albergue Municipal tomará medidas para garantizar el alojamiento y la correcta hidratación de los usuarios, y les trasladará las oportunas recomendaciones para evitar riesgos.

Los voluntarios de Protección Civil vigilarán los espacios abiertos y las zonas verdes para atender incidencias y recordar a los vecinos los cuidados personales, y se activarán las fuentes para que los ciudadanos puedan refrescarse.