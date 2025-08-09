Cambiar de ubicación el carril bici de la avenida Valencia de Zaragoza obligará a talar 20 árboles

La corporación municipal de Natalia Chueca continúa con su firme apuesta de renovar las principales arterias de Zaragoza y darles un aspecto, como defienden siempre desde el consistorio, más acorde al "urbanismo del siglo XXI". Es decir, con mayor protagonismo para los peatones y para la infraestructura verde. Sin embargo, llegar a ese punto hace que en muchas ocasiones haya que sacrificar el arbolado existente. Algo que no es exclusivo de las calles, como se ha visto en la renaturalización de las riberas del Huerva, donde se van a talar más de 1.500 ailantos (una especie invasora) antes de multiplicar por tres el arbolado con ejemplares autóctonos.

En ese sentido, la siguiente gran avenida que el Ayuntamiento de Zaragoza va a reformar es la de Valencia. Así lo aprobó el Gobierno municipal del PP el pasado 25 de julio, cuando decidió sacar a licitación las obras por un valor de 6,8 millones de euros, IVA incluido. Los interesados cuentan con todo el mes de agosto para presentar sus ofertas, que deben girar en torno al proyecto de renovación integral elaborado por la consultora Sers.

Y en él ya se desprenden algunos detalles que, como se ha mencionado, afectan directamente a la vegetación existente en la actual avenida Valencia. En total, las obras van a provocar la tala de 39 ejemplares, y más de la mitad responden a su futuro aspecto. Concretamente, 20 árboles de tres especies (árbol del amor, árbol de la seda y catalpas) van a ser apeados debido a una de las principales novedades anunciadas, la del nuevo carril bici, que se trasladará a la otra acera, la de los números impares.

La proximidad de esta ciclovía con esta parte de la flora provocará la tala de esos 20 ejemplares. Los otros 19 se apearán por distintos motivos, desde su mal estado fitosanitario y su porte torcido a cuestiones que también tienen que ver con la nueva distribución de la avenida. Por ejemplo, hay tres árboles del amor que están ubicados en una zona en la que se ubicarán los nuevos pasos de cebra (habrá dos nuevos). Y también hay dos catalpas que, en el futuro, quedarían a menos de medio metro de la calzada, por lo que deben retirarse.

En cualquier caso, el ayuntamiento repondrá estos ejemplares en otros lugares y plantará hasta 96 nuevos árboles, de especies similares a las ya existentes. El proyecto especifica además que las especies seleccionadas son de "hoja caduca", para aprovechar su sombra en las estaciones más calurosas y, a la inversa, beneficiar a los viandantes con el calor del sol en las épocas más frías. Además, la avenida Valencia contará con zonas de refugio (ayudan a insectos en la polinización y prevén el control de plagas) y zonas arbustivas para dar una imagen ajardinada y, al no tener césped, no necesitar tanta agua de riego.

Desviar el tráfico

La reforma de la avenida Valencia, que empezará antes de que acabe el año y tiene un plazo de ejecución de 12 meses (el objetivo es estrenarla a finales de 2026 o principios de 2027), comprende la urbanización completa del vial entre Goya y Corona de Aragón, incluyendo parte de la glorieta de los Zagríes y el inicio del paseo Teruel. Los trabajos afectarán en total a 11 manzanas, cinco en la acera oeste y seis en la este.

Actual calle de los Fueros, junto a la avenida Valencia, que se convertirá en una plaza peatonal. / Miguel Ángel Gracia

En línea con los objetivos antes citados, se incluirán dos zonas de juegos infantiles, una en la calle Corona de Aragón y otra en la actual Fueros de Aragón, que se transformará en una plaza peatonal. Esto supondrá apostar por la reducción del tráfico rodado en la avenida Valencia.

El propio proyecto reconoce que el flujo actual es "muy superior" a su capacidad y el plan pasa por desviar parte de ese tráfico al eje de la calle Santander y Duquesa Villahermosa. En estos momentos, su paralelo de avenida Valencia-San Juan Bosco absorbe más del doble de tránsito. Lo que, además, provoca que la actual avenida Valencia sea una de las que más contaminación acústica soporta en Zaragoza, con una media de 65 a 70 decibelios.