Babylon, el nuevo restaurante de Zaragoza que busca triunfar en San José con sus cachopos: "Es nuestra gran apuesta"

Zaragoza tiene multitud de propuestas culinarias que te invitan a salir de tu zona de confort. Cada vez hay más restaurantes cuyo objetivo es que sus comensales vivan experiencias únicas. Así lo define Marius, dueño del nuevo restaurante de la capital aragonesa que ha abierto sus puertas este viernes en el corazón del barrio de San José. "Babylon es una experiencia para los cinco sentidos".

Ubicado en la calle Zaragoza La Vieja, número 2, la elección del barrio no fue una simple casualidad. “Es una zona con vida y movimiento. Nos atrajo la mezcla de lo tradicional con lo nuevo, y sentimos que Babylon podía aportar algo distinto". Su local, cerrado desde hace años después de haber sido una de las oficinas de la CAI, tiene un estilo entre lo rústico y lo moderno. Decorado con madera natural, diferentes texturas en las paredes y elementos vintage. "Está todo pensado para crear un ambiente acogedor, bohemio y con un punto artístico, donde apetezca quedarse un rato más".

Este nuevo lugar de la capital fue inaugurado este viernes, tras algunos nervios por parte de todas las personas que forman parte del proyecto. "Fue un evento íntimo y muy cuidado, con degustaciones, música, café y un ambiente cercano".

Sabores de Asturias en el corazón de Zaragoza

Babylon es una mezcla de innovación y tradición. Esta nueva apuesta gastronómica trae a la capital aragonesa algunos de los sabores más auténticos del norte de España, con especial protagonismo para la cocina asturiana. “Nuestra cocina está inspirada principalmente en los sabores del norte de España, especialmente Asturias, pero con un enfoque creativo y moderno”, explica Marius.

Sin duda, si hay un plato que el propietario destaca como emblema del restaurante, ese es el cachopo: "Es una de nuestras grandes apuestas, elaborado con productos de primera calidad y una receta que respeta la tradición asturiana".

Otro de los puntos fuertes de la carta son las carnes "al estilo Babylon", una propuesta interactiva en la que el comensal se convierte en cocinero. "El cliente puede cocinarlas a su gusto en su propia mesa, con diferentes acompañamientos y salsas caseras que realzan el sabor".

Además, el restaurante busca incluir a todos los públicos, por lo que ofrece opciones veganas, vegetarianas y sin gluten: "Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de Babylon. Siempre trabajamos con productos frescos y adaptamos nuestros platos con el mismo mimo para todas las necesidades".

Como colofón apuestan también por los cafés de especialidad. “Trabajamos con café de especialidad, seleccionado y tostado de forma artesanal”. Para ellos es una parte esencial de la experiencia en su restaurante. “Creemos que una buena comida o un buen desayuno debe terminar —o empezar— con un café a la altura”.

En palabras de Marius, lo diferente de Babylon no es solo su comida, sino su filosofía: "Nos hace diferentes la mezcla auténtica entre tradición e innovación, el cuidado por los detalles, el enfoque participativo en algunos platos, y el mimo en todo lo que ofrecemos: desde el café hasta la decoración. Babylon no es solo un sitio donde comer...es un lugar donde quedarse, volver y recomendar.