Comprar una vivienda y esperar a que su propietario fallezca: la nuda propiedad despega en Aragón

Vender tu casa sin tener que irte de ella. O comprar una vivienda y no poder entrar en unos cuantos años. Este fenómeno se está poniendo de moda en Zaragoza, aunque de una forma un tanto tímida. La venta de pisos en nuda propiedad prolifera en un mercado al alza, revolucionado, donde todo lo que sale a la venta se compra. Actualmente, según el portal inmobiliario de referente, Idealista, hay diez pisos con la etiqueta de «nuda propiedad» a la venta en la capital. Hace una semana eran 15.

Se trata de una alternativa que beneficia a todas las partes, cada vez más recurrente entre las personas de avanzada edad que no tienen herederos y prefieren vender en vida para tener liquidez y completar su pensión. O para aquellos que recibirán la residencia a futuro. En los dos casos se mantiene el usufructo vitalicio del inmueble hasta el momento del fallecimiento que, solo entonces, podrá utilizar su nuevo dueño.

Pese a que este fenómeno tuvo su momento de gloria hace tres años, en el último se apreció cierto descenso, aunque con excepciones porque Aragón fue una de las nueve comunidades que experimentaron un incremento de este tipo de operaciones. En concreto, de hasta un 57% según el último informe elaborado por Idealista, siendo la segunda región con mayor crecimiento.

El sector de la vivienda, pese a sus precios, se encuentra en un momento muy dulce. Aragón registró la segunda mayor subida de España en venta de viviendas el pasado mes de junio, con 1.670 transacciones, de las que 1.475 eran pisos libres, 195 protegidos, 1.321 de segunda mano y 349 de nuevas promociones.

En un mercado al alza, con más demanda que oferta y con precios en constante crecimiento, los pisos en nuda propiedad salen a la venta por debajo del precio del mercado, hasta un 30%. En el caso de Zaragoza, los precios varían, aunque de media el coste ronda los 100.000 euros. Hay ejemplos.

Ejemplos en pleno centro de Zaragoza

En pleno centro, en la calle de las Murallas Romanas, se puede encontrar un anuncio que lleva la siguiente muletilla: «El usufructuario, hombre de 66 años, continuará utilizando el inmueble hasta su fallecimiento». El piso, de 79 metros cuadrados, está valorado -siempre según el anuncio- en 180.000 euros, pero se vende por 94.000.

Otro. 111 metros cuadrados y cuatro habitaciones en Ramón y Cajal valorado en 210.000 euros que está a la venta por 150.200. «El usufructuario, hombre de 89 años, continuará utilizando el inmueble hasta su fallecimiento», reza el anuncio. En ambos casos aparece otro mensaje a tener en cuenta que dice: «Ideal para inversores». U «oportunidad de inversión» como es el caso de otro piso de 147 metros cuadrados «habitado por persona mayor» por 410.000 euros.

Y pensando en los inversores aparecen otros anuncios con inmuebles a la venta alquilados en los que incluyen la rentabilidad mensual. Sucede en una vivienda de 169 metros cuadrados y seis habitaciones en la calle Elvira de Hidalgo alquiladas a jóvenes estudiantes que le reportan al dueño «2.300 euros al mes».