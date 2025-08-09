¿Cuáles son los barrios más calurosos de Zaragoza?
El estudio de las islas de calor urbanas por parte de la Universidad de Zaragoza permite saber mediante sensores distribuidos por toda la ciudad cuales son los lugares con más calor, la temperatura media de la capital y la diferencia entre unos puntos y otros
El barrio de Delicias es la zona más calurosa de Zaragoza junto con el de Las Fuentes. Distritos de la ciudad donde la concentración de habitantes, el cemento y otros materiales absorbentes incrementan sus temperaturas. Por su parte, el Parque Grande José Antonio Labordeta y el parque del Agua son los lugares con las temperaturas más bajas de la capital aragonesa.
Así lo concluye la Universidad de Zaragoza que, en colaboración con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, lleva a cabo un estudio de la isla de calor de la ciudad. Para ello, cuentan con una red de sensores distribuidos a lo largo de toda la capital para poder conocer las zonas donde tiene un efecto mayor y así poder intervenir. Los últimos datos que se tienen son las temperaturas obtenidas en verano del año pasado.
Los resultados muestran que la temperatura media de la ciudad en el interior es 1,6 grados más elevada respecto a la periferia no urbanizada. Los sensores han detectado diferencias de 6,7 o incluso 8 grados entre la plaza Santa Marta y el sur de la urbe tomando como referencia la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.
La temperatura media más alta captada el verano pasado fue en el barrio de Delicias con 26,3 grados seguido de Las Fuentes, que tan solo tiene una décima menos (26,2º C). En contraste, los valores más bajos se encuentran en la periferia de la ciudad. Lugares menos urbanizados como la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y los Pinares de Venecia-Parque de Atracciones, donde la temperatura media fue de 24,9º C. Otros puntos con temperaturas más bajas son los barrios rurales de Movera y San Gregorio, además del Jardín de Invierno del Parque Grande.
Si se observan los datos mensuales, se puede apreciar que la temperatura media máxima se obtuvo en julio, cuando fue de 27,2 grados. El registro medio más alto lo obtuvo, también, el barrio de Delicias con 27,9º C. El segundo en este caso fue en la plaza Santa Marta, con 27,6º C. El sensor que durante toda la temporada estival detectó las temperaturas medias más bajas fue el de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, con temperaturas medias de 22,2 grados en junio; 26,4 en julio y 25,9 en agosto. Este último está situado tan alejado de la ciudad para poder comparar, precisamente, la temperatura de las zonas urbanizadas con una donde no hay tantos edificios con materiales absorbentes.
Precisamente, la diferencia es esa. Los barrios del centro como Las Fuentes, Delicias, Oliver y el propio Casco Histórico de la ciudad presentan unas características que favorecen el aumento de la temperatura. Calles estrechas, predominio de cemento, asfalto y otros materiales absorbentes, poco arbolado y, a todo ello, se suma el hecho de que se trata de distritos muy poblados con casas que se construyeron en unas décadas en las que poco a nada se hablaba del cambio climático.
Por otro lado, están los barrios más modernos y nuevos, con avenidas amplias, espacios verdes, arbolado en la gran mayoría de ellos y que ya se hicieron teniendo en cuenta este fenómeno y de qué forma se podía urbanizar sin incrementar la isla de calor. En este último grupo se encuentran los barrios de Parque Venecia, Valdespartera y, aunque con temperaturas ligeramente más altas, el Actur. Otras zonas de Zaragoza que podrían considerarse intermedias en cuanto a temperatura son los barrios de la Almozara, el Arrabal y el espacio cercano al canal Imperial.
La Universidad de Zaragoza lleva trabajando con el ayuntamiento desde el año 2000. A través de esta red de sensores, a partir de 2015 pudieron tener un control mayor del fenómeno y su transformación. En general, la idea que obtienen los investigadores del estudio es que la isla de calor de Zaragoza no ha tenido un gran aumento significativo en los últimos años. Aun así, el efecto que producirá combinado con el calentamiento global será que las olas de calor sean más frecuentes y más fuertes por lo que resulta más importante todavía obtener datos e identificar los barrios de Zaragoza con mayores temperaturas para poder actuar.
Qué es y cómo afecta la isla de calor urbana de Zaragoza
El fenómeno de la isla de calor urbana está estrechamente relacionado con el incremento de las temperaturas y que durante las olas de calor se alcance tanto mayores máximas como mínimas. Miguel Ángel Saz, profesor del departamento de geografía de Universidad de Zaragoza y subdirector del instituto de ciencias ambientales, explica el fenómeno como “algo que ocurre en todas las ciudades. “Hemos generado unas superficies rugosas, superficies con determinados materiales que absorben calor y luego lo emiten. Esto condiciona un balance radioactivo diferente al de las zonas no urbanizadas”, explica Saz.
Aunque la presencia de zonas verdes es importante para disminuirla, en el computo global, o consigue tener un efecto significativo. Esto se debe a que como cuenta el investigador «la isla de calor hace como una campana de aire y ocupa toda la ciudad, aun así tiene una notoriedad en las personas porque cuando uno entra en estos lugares siente algo de alivio y se consigue mitigar bastante.
Saz trabaja para identificar el fenómeno y poder localizar las zonas más sensibles. «Tienen un efecto en función de la capacidad socioeconómica de las personas por eso es importante además de conocer los datos de la temperatura saber las condiciones sociales de las zonas de la ciudad», detalla Saz.
Para él la isla de calor urbana tiene que tenerse en cuenta porque «si se suma al calentamiento global vamos a recibir temperaturas cada vez más altas». «Estos episodios de calor extremos serán cada vez más frecuentes , se van a agudizar en el interior de las ciudades y hay zonas donde la edificación no esta preparada para la temperatura y las condiciones socioeconómicas tampoco».
De esta forma , la mejor manera de actuar y el profesor la describe como «fundamental» es «adaptar los edificios y las calles ,a demás de que intervengan los poderes públicos en la zonas más degradadas facilitando la intervención».
