¿Cuáles son los barrios más calurosos de Zaragoza?

El barrio de Delicias es la zona más calurosa de Zaragoza junto con el de Las Fuentes. Distritos de la ciudad donde la concentración de habitantes, el cemento y otros materiales absorbentes incrementan sus temperaturas. Por su parte, el Parque Grande José Antonio Labordeta y el parque del Agua son los lugares con las temperaturas más bajas de la capital aragonesa.

Así lo concluye la Universidad de Zaragoza que, en colaboración con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, lleva a cabo un estudio de la isla de calor de la ciudad. Para ello, cuentan con una red de sensores distribuidos a lo largo de toda la capital para poder conocer las zonas donde tiene un efecto mayor y así poder intervenir. Los últimos datos que se tienen son las temperaturas obtenidas en verano del año pasado.

Los resultados muestran que la temperatura media de la ciudad en el interior es 1,6 grados más elevada respecto a la periferia no urbanizada. Los sensores han detectado diferencias de 6,7 o incluso 8 grados entre la plaza Santa Marta y el sur de la urbe tomando como referencia la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.

La temperatura media más alta captada el verano pasado fue en el barrio de Delicias con 26,3 grados seguido de Las Fuentes, que tan solo tiene una décima menos (26,2º C). En contraste, los valores más bajos se encuentran en la periferia de la ciudad. Lugares menos urbanizados como la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y los Pinares de Venecia-Parque de Atracciones, donde la temperatura media fue de 24,9º C. Otros puntos con temperaturas más bajas son los barrios rurales de Movera y San Gregorio, además del Jardín de Invierno del Parque Grande.

Si se observan los datos mensuales, se puede apreciar que la temperatura media máxima se obtuvo en julio, cuando fue de 27,2 grados. El registro medio más alto lo obtuvo, también, el barrio de Delicias con 27,9º C. El segundo en este caso fue en la plaza Santa Marta, con 27,6º C. El sensor que durante toda la temporada estival detectó las temperaturas medias más bajas fue el de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, con temperaturas medias de 22,2 grados en junio; 26,4 en julio y 25,9 en agosto. Este último está situado tan alejado de la ciudad para poder comparar, precisamente, la temperatura de las zonas urbanizadas con una donde no hay tantos edificios con materiales absorbentes.

Precisamente, la diferencia es esa. Los barrios del centro como Las Fuentes, Delicias, Oliver y el propio Casco Histórico de la ciudad presentan unas características que favorecen el aumento de la temperatura. Calles estrechas, predominio de cemento, asfalto y otros materiales absorbentes, poco arbolado y, a todo ello, se suma el hecho de que se trata de distritos muy poblados con casas que se construyeron en unas décadas en las que poco a nada se hablaba del cambio climático.

Por otro lado, están los barrios más modernos y nuevos, con avenidas amplias, espacios verdes, arbolado en la gran mayoría de ellos y que ya se hicieron teniendo en cuenta este fenómeno y de qué forma se podía urbanizar sin incrementar la isla de calor. En este último grupo se encuentran los barrios de Parque Venecia, Valdespartera y, aunque con temperaturas ligeramente más altas, el Actur. Otras zonas de Zaragoza que podrían considerarse intermedias en cuanto a temperatura son los barrios de la Almozara, el Arrabal y el espacio cercano al canal Imperial.

La Universidad de Zaragoza lleva trabajando con el ayuntamiento desde el año 2000. A través de esta red de sensores, a partir de 2015 pudieron tener un control mayor del fenómeno y su transformación. En general, la idea que obtienen los investigadores del estudio es que la isla de calor de Zaragoza no ha tenido un gran aumento significativo en los últimos años. Aun así, el efecto que producirá combinado con el calentamiento global será que las olas de calor sean más frecuentes y más fuertes por lo que resulta más importante todavía obtener datos e identificar los barrios de Zaragoza con mayores temperaturas para poder actuar.