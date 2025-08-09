La plaza sur de Delicias renovará levemente su aspecto antes de recibir nuevas viviendas

La plaza El Periódico de Aragón, bautizada así en 2015 con motivo del 25 aniversario de este periódico, renovará su aspecto en las próximas semanas. Ubicada al sur de la estación Delicias, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto invertir cerca de 50.000 euros (el precio de licitación, IVA incluido, es de 48.039,48 euros) para sustituir parte de su pavimento, deteriorado por el paso de los años. De hecho, los vecinos llevaban tiempo quejándose por el estado de un enclave que, conviene recordarlo, está definido como "zona verde" en el planeamiento urbano de la capital aragonesa.

Según se recoge en el pliego de condiciones, el consistorio ha detectado que el revestimiento de vidrio utilizado en su día para "resolver" la pavimentación del camino que va desde los casetones de acceso peatonal a la planta subterránea está en muy mal estado, habiendo por ello riesgo de tropiezos y caídas. Ese pavimento se va a sustituir ahora por uno de hormigón impreso. Para esta actuación, es necesario previamente llevar a cabo la limpieza y desescombro de los restos de vidrio anteriores.

Más allá de esta actuación, que no deja de ser un contrato menor y que apenas generará afecciones (el plazo de ejecución es de solo un mes), sí que hay que señalar todos los condicionantes que rodean a esta plaza. Situada en el corazón del Barrio del AVE, en ella están ocupadas ya dos de las cuatro parcelas urbanizadas sobre los antiguos suelos ferroviarios. En una de ellas se ubica el centro de especialidades Inocencio Jiménez, inaugurado precisamente hace una década, casi a la par que la plaza El Periódico de Aragón.

Pero, más allá de este solar para equipamientos, esta zona tiene capacidad para albergar cientos de viviendas libres. Aunque, por el momento, la única construida es la central, comprada por Aedas Homes por 19,3 millones en 2019 y con sus 198 pisos habitados desde principios de 2023. Una operación que la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad, propietaria de los terrenos, quiere repetir antes de que acabe el año con la venta del solar ubicado entre el Inocencio Jiménez y estas viviendas, como adelantó este diario el pasado mes de mayo.

El objetivo es ingresar una cifra cercana a los 20 millones de euros por la manzana, donde pueden construirse hasta 234 viviendas libres presididas por una torre de 20 plantas, con un aspecto muy similar al de su vecina. Más lejana parece la enajenación del último de los suelos de la plaza, el ubicado más al norte, en el que está permitida la construcción de un rascacielos de 150 metros de altura con 440 pisos de lujo y otros usos comerciales.