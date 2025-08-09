Zaragoza mira a los nuevos barrios para mitigar los efectos del cambio climático

Cuando Zaragoza empezó a tomar forma, a diseñar sus nuevos barrios a principio de siglo XX, lo hizo sin saber que algún día el calor sería tan sofocante que se buscaría cobijo en cualquier sombra. La ciudad consolidada no está pensada para afrontar el cambio climático, ni tiene islas de frío en la mayoría de sus barrios, más bien lo contrario, es una gigantesca isla de calor que ahora mira a sus nuevos desarrollos con la esperanza de que las grandes zonas verdes proyectadas en los barrios futuros mitiguen los efectos de las olas de calor. El urbanismo se presenta como un elemento clave para poder hacer frente al cambio climático, de ahí que en las reformas de calles el ayuntamiento incluya un plan para reverdecerlas en la medida de lo posible. Y que los barrios en creación incluyan grandes zonas verdes en distintos puntos. Algo esencial en olas de calor como la actual, que será una de las más largas del verano en España.

Solo hace falta hacer un barrido por los barrios de la capital aragonesa para ver cómo ha evolucionado la ciudad. De las calles estrechas de Delicias, donde abundan los edificios con carencias energéticas, calles estrechas y sin grandes parques, a nuevos desarrollos con amplias aceras, zonas peatonales y parques como en el Actur, Parque Goya o el Distrito Sur.

Miguel Ángel Saz, profesor de la Universidad de Zaragoza en el Área de Análisis Geográfico Regional, asegura que adaptar la ciudad a las nuevas necesidades no es una tarea sencilla. «Es muy difícil. Sabemos que haciendo una amplia zona verde mitigaríamos el efecto del calor, pero no podemos ir a Delicias, barrio donde se alcanzan las mayores temperaturas de Zaragoza, a tirar tres manzanas de casas para construir un parque. Lo que hay que hacer es que los nuevos procesos de urbanización tengan en cuenta este fenómeno, además de identificar aquellas zonas con temperaturas más elevadas para adaptar las calles y los edificios», explica este experto, que apunta a la importancia de que Arcosur, Parque Venecia 2 y otros desarrollados como Aceralia o el Portillo se construyan pensando en las nuevas necesidades climáticas.

En la ciudad consolidada, el ayuntamiento está llevando a cabo un plan de reformas de calles en las que prima al peatón, reduciendo el tráfico rodado y tratando de reverdecerlas con árboles -cuando hay espacio- o parterres. Una medida que se completa con una red de refugios climáticos o, lo que es lo mismo, de centros cívicos repartidos por los distintos distritos refrigerados. Esta es la alternativa.

Para las asociaciones de ecologistas resulta insuficiente. Primero, dicen, las reformas que se están impulsando no van en la dirección correcta porque se hacen con materiales absorbentes que no evitan el calor, al revés.

Desde Alianza por la Emergencia Climática, su portavoz Olga Conde destaca la importancia de los refugios al aire libre, «lugares que tengan condiciones de sombra, fuentes y temperaturas relativamente moderadas». «Tienen que contar con hierba, tierra, árboles que den sombra y que no haya asfalto o cemento. Solo así, si vas por la calle, puedes permitirte una pausa y bajar la temperatura», completa Paco Iturbe, de Ecologistas en Acción.

Ambos destacan «los edificios de acceso público donde uno se puede refugiar». «Estos tienen que estar frescos con aire acondicionado o, en general, por las propias condiciones del edificio», continúa Iturbe. Estos últimos son los centros cívicos y los de convivencia. Las asociaciones coinciden en que los edificios que se han dispuesto en la red de refugios no cumplen con las características necesarias. «Se les ha puesto una pegatina, pero no han cambiado nada. Mantienen su horario normal, no abren los fines de semana y, a veces, tampoco por la tarde», cuenta Conde. A lo que Iturbe añade que «ha llegado a haber centros donde estaban a 30 grados porque no tenían aire acondicionado».

Insisten en que estos refugios, sobre todo, las zonas verdes al aire libre, son necesarios. «Es importante porque son puntos frescos que ayudan a mitigar las altas temperaturas y la isla de calor urbana», desarrolla Iturbe, que añade que «tanto el concepto de isla de calor como el de refugios climáticos son ideas relativamente nuevas por lo que los trabajos para hacer frente y crear espacios, respectivamente, es bastante nuevo y, en cierto modo, se está empezando a tener en cuenta desde hace unos pocos años».

La lista de mejoras es compleja y extensa. «Está en riesgo la salud de todos. Hay que implementar más fuentes, pulverizadores. En general, hay que destinar un presupuesto para hacer campaña y se destina muy poco en comparación a otros casos como el Zaragoza Florece o las luces de Navidad», concluye Conde.