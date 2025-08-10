El Disfrutón, el restaurante de Zaragoza con vistas a la Basílica del Pilar que nació de la ilusión de dos amigos

Cinco años han pasado desde que la pandemia paralizó el mundo. Calles desiertas, sin un alma andando por las ciudades como Zaragoza. Sin vehículos circulando por las carreteras, sin niños correteando por los parques, sin restaurantes proporcionando sus manjares. Pero en ese agujero de desesperanza en el que muchos cayeron, dos amigos decidieron impulsar su negocio un año más tarde, a pesar de los riesgos que corría la hostelería.

Fue el 27 de agosto de 2021 cuando comenzó a construirse lo que sería la casa de Nacho Leal y Patxi Jiménez: el Restaurante El Disfrutón. Pasaron más de doce años de amistad hostelera hasta que decidieron independizarse juntos frente a la Basílica del Pilar, en la calle Francisco Bayeu número 4. "Coincidimos trabajando hace muchos años y no solo surgió una amistad, también la idea y la ilusión de montarnos algo conjuntamente", admite Nacho, socio del restaurante.

Entrada del restaurante El Disfrutón / El Disfrutón

"Nosotros éramos unos disfrutones. Nuestro día de fiesta quedábamos para ir a comer, para ir a probar cosas, para todo lo que relacionado con la hostelería", afirma Nacho. Y así surgió el nombre que da lugar a este destacado local ubicado en el corazón de Zaragoza.

Galardonados por su sabrosa oferta gastronómica

Llevan 4 años pisando fuerte, con el sueño de que su oferta gastronómica se convierta en una "de las mejores de España". Y, de momento, parece que van por buen camino. Desde 2023, El Disfrutón está registrado como un local recomendado en Soletes Guía Repsol. Sin embargo, fue en 2024 cuando comenzaron a acumular galardones en los Premios Horeca. Su menú fue premiado en el certamen como ‘Mejor menú de 55 euros’ y, además, un plato cautivó al jurado, tanto que les concedieron el galardón a ‘Plato del certamen’. "Es un reconocimiento al trabajo", expone Nacho.

Fue su tartar de trucha, salmorejo de guisantes, quicos de maíz y huevas lo que triunfó allí y, en cambio, otro plato destaca por encima de los demás en su restaurante. "Todas las mesas llevan una", admite Nacho. Se refiere a la suculenta "ensaladilla disfrutona". Un plato que, según el dueño, "podría hacer cualquiera en su casa", pero con el toque disfrutón que todos buscan al entrar en el restaurante ―y con unos exquisitos torreznos de Soria por encima―.

Ensaladilla rusa del restaurante El Disfrutón / El Disfrutón

Con precios completamente competitivos, El Disfrutón se posiciona como uno de los restaurantes clave de los zaragozanos. Actualmente, trabajan para celebrar esos cuatro años de recorrido en el que no se dejaron un ladrillo sin poner. En sus fogones se cocina lo que será el futuro "menú de grandes clásicos", una selección gastronómica de todos aquellos platos representativos del restaurante que, aunque Nacho lo llama "menucito", tiene pinta de que será un enorme triunfo.

La amistad, "lo más importante" del negocio

Patxi y Nacho abren sus puertas a la clientela de lunes a sábado, de 13:30 a 15:30 y de 20:15 a 22:30; y los domingos, de 13:30 a 15:30. Cada persona que acude al restaurante se muestra agradecida con la labor que realizan los integrantes del restaurante para conseguir que sus paladares disfruten de pequeños caprichos.

Quizá el secreto de todo esté en el cariño que sienten entre todos lo que hace que este negocio siga en pie: "Esto es un equipo, y sin el equipo no seríamos nada". Una complicidad y confianza ―tanto en lo bueno, como en lo malo― marcan el camino de un alentador futuro en el mundo hostelero y en su sólida amistad que, según el dueño, "es lo más importante".