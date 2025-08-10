Oportunidad ideal de comprar para alquilar en Zaragoza: piso de tres habitaciones en la zona universitaria por menos de 170.000 euros

Las vacaciones de verano son aprovechadas por los ciudadanos en búsqueda de una nueva casa para rastrear de cabo a rabo el mercado en busca de una nueva oportunidad para adquirir una vivienda que se adecúe a su presupuesto. El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de difícil solución en las grandes ciudades españolas donde el precio de las casas de segunda mano y obra nueva no paran de subir. La oferta es mucho menor a la demanda y solo unos pocos pueden permitirse la aventura de lanzarse a una hipoteca.

La misma situación se repite con el alquiler con millones de personas obligadas a gastar gran parte de su sueldo mensual en pagar al propietario la renta cada día 30. Como los alquileres tampoco paran de subir, hay muchos jóvenes que se ven obligados a quedarse en casa de sus padres hasta la treintena mientras que otros comparten casa con otras personas de su misma índole.

Hay gente con recursos económicos suficientes que también decide comprar una casa no para vivir en ella sino para ponerla en alquiler y así ir pagando poco a poco la hipoteca. Llegado el momento, el propietario decide si se va a vivir a esa residencia ya pagada o la vuelve a vender por un precio normalmente superior al que la ha comprado. Otra opción es alquilar tu piso por habitaciones, una opción más inestable porque los inquilinos suelen cambiar cada menos tiempo, pero que económicamente también es muy viable.

Tres habitaciones en un entorno ideal

Una de las zonas con más demanda de alquiler en Zaragoza es la zona universitaria cercana a la Plaza San Francisco donde cada curso estudian miles de jóvenes. Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado una oportunidad ideal de comprar un piso de tres habitaciones para después ponerlo en alquiler por menos de 170.000 euros. La vivienda se encuentra a pocos minutos del campus y todo el ambiente de la City, una zona ideal para cualquier joven que llega a la capital aragonesa para formarse y conocer gente.

Una de las habitaciones de la casa a la venta en la zona universitaria de Zaragoza / TUCASA.COM

El piso se encuentra situado en la calle San Antonio María Claret a escasos metros de la estación Goya. El apartamento tiene 62 metros cuadrados perfectamente aprovechados en tres habitaciones, un salón y un cuarto de baño con plato de ducha. La vivienda, que está a la venta por 168.000 euros tras una rebaja del actual propietario, está completamente reformada y todos los cuartos son exteriores.

La cocina de la casa a la venta en la zona universitaria de Zaragoza / TUCASA.COM

El salón es muy espacioso, un lugar de convivencia con un cómodo balcón. Además, la casa tiene una cocina totalmente equipada para poder elaborar todas las recetas que tu quieras por si tienes que llevarte la comida a la facultad. En la zona encontrarás transporte público tanto de autobuses como de tranvía, supermercados, gimnasios y restaurantes de todo tipo. Cada habitación está compuesta por una cama individual o doble, un armario de gran tamaño y un escritorio para poder dejar tu ordenador.