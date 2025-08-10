Esta es la peor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas de Google: "Cada dos por tres pasa algo"

"Valla disgusto nos hemos llevado estos 2 días que hemos ido a está piscina". Esta es una de las tantas reseñas negativas que se pueden leer de esta piscina ubicada en el barrio de las Delicias. Unas de las primeras intalaciones que pasaron a ser titularidad municipal.

Como en todo, las piscinas municipales de Zaragoza también tienen sus pros y sus contras. Estos días, con la llegada de la segunda ola de calor, todas las piscinas municipales van a ser el refugio de miles de zaragozanos para refrescarse de un calor sofocante. Incentivados aún más con la bajada de precio debido a las altas temperaturas. De las 22 piscinas municipales con las que cuenta acualmente la capital aragones, todas valoradas entre las 4 y las 4,3 estrellas, esta es la peor con una puntuación de 3,9 estrellas, según los usuarios de Google.

Peores piscinas según los usuarios

Las piscinas de Centro Deportivo Municipal (CDM) Ciudad Jardín, que se encuentran en el antiguo Club San Fernando se ubican en el Distrito número 3 del Barrio Delicias, y son una de las instalaciones más concurridas en el barrio por las familias para verano. Estan situadas en uno de los barrios más grandes de Zaragoza, ya que, Delicias en los últimos años ha ido creciendo hasta convertirse en el barrio más poblado de Zaragoza, ya que actualmente hay residiendo en él más de 109.000 personas.

Las intalaciones cuentan con aparacmiento y una zona reservada para personas con movilidad reducida. La zona de piscinas son tres, más especificamente, una piscina grande de 33 x 25 metros, con un fondo de 1,00 a 1,70 metros y con un volumen de 1.073 metros cubicos. La piscina infantil de 8 x 5 metros con fondo de 0,60 a 0,80 metros y con un volumen de 50,5 metros cubicos y la piscina destinada a la enseñanza de 84 m2, con fondo de 0,6 metros y con un volumen de 50,5 metros cubicos.

Cuentan además con un gimnasio cubierto de 403 metros cuadrados en el cual entrenan las Federaciones Aragonesas de Lucha y Halterofilia. Dicho gimnasio está dotado de material muy diverso para la práctica de dichos deportes.

Es la única de las piscinas en Zaragoza que tiene una puntuación por debajo de las 4 estrellas y cuenta con hasta 377 reseñas de los diferentes usuarios que han ido pasando por allí en este tiempo, las más actuales, realizadas entre las dos semanas y el mes le otorgan entre una y dos estrellas, con quejas especificas a los servicios que hay ubicados dentro de las instalaciones, ya que no solo cuenta con bar-restaurante, sino también con bibliteca infantil y tenis de mesa. "Qué pena que una piscina bien cuidada y bien atendida por todo el personal, lo pierda todo por la cafetería".

Precios de las piscinas de Zaragoza

Para poder acceder a las piscinas municipales de Zaragoza, los adultos deben adquirir una entrada diaria que tiene un precio de 4 euros entre semana y de 4,70 euros los fines de semana. Mientras, los niños pagan 2, 70 euros de lunes a viernes y 3 euros el fin de semana. Los jubilados y personas de tercera edad pagan 2,60 euros entre semana y veinte céntimos más sábado y domingo. Además, también hay unos bonos disponibles para diez accesos por 15 euros (1ª edad), 29 euros (2ª edad) y 11 euros (3ª edad).

Ante episodios de temperaturas extremas, el Ayuntamiinto activa el "Plan Municipal de Emergencias", que incluye una rebaja de hasta el 40% en las entradas diarias a las piscinas municipales: en adultos la podras conseguir por 2,50 € y en personas mayores y niños hasta 2 €.