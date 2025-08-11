La otra cara de la moneda: Zaragoza ha cedido suelo a la DGA para 1.500 viviendas asequibles

Afrontar el problema del acceso a la vivienda es una tarea que preocupa y ocupa a todas las administraciones por igual. Cada una, eso sí, con su fórmula. En Zaragoza conviven dos fenómenos que, en su destino final, están relacionados tanto con los terrenos de propiedad municipal como con la vivienda. Por un lado, el ayuntamiento está vendiendo suelos (muchas veces, previa recalificación urbanística) para obtener una vía rápida de ingresos para las arcas municipales. En esos terrenos se construirá, una vez dejen de ser públicos, pisos libres y, en muchas ocasiones, a precios que no alcanzan a todos los bolsillos.

En la otra cara de la moneda están los planes de alquiler asequible que el consistorio comparte con el Gobierno de Aragón, compañero de viaje a través del programa Más Vivienda. Con estas políticas paralelas, el ayuntamiento de la capital aragonesa y la DGA han impulsado en los dos últimos años cerca de 1.500 pisos para alquiler asequible en la ciudad. Se trata de acuerdos que guardan, en lo esencial, diferencias importantes con la venta definitiva de parcelas municipales para vivienda libre (solo en 2025 se esperan obtener 76 millones por estas operaciones), pero también algunas similitudes.

La principal diferencia radica en que, como bien señala su propia definición, los solares que Zaragoza pretende vender en los próximos meses (Vía Hispanidad, Montecanal y Alumalsa son los tres mejores ejemplos) dejarán de ser patrimonio del ayuntamiento. Por contra, en la colaboración institucional con el Ejecutivo autonómico, el consistorio cede las parcelas a través de una mutación demanial para que, después, el Gobierno de Aragón las adjudique a las constructoras.

Maquinaria trabajando en la construcción de pisos asequibles en Valdespartera, el pasado mes de julio / Laura Trives

Y estas, una vez se hacen con el contrato, obtienen el derecho de superficie durante los próximos 75 años. En términos más sencillos, las promotoras construyen los edificios y los explotan económicamente en ese período, en el que recuperan la inversión a cambio de ofrecer alquileres asequibles que tienen varios condicionantes. Uno, el principal, el precio, que debe oscilar entre los 300 y los 700 euros en función de los metros cuadrados, el número de dormitorios... Para cumplir este requisito, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una línea de subvenciones directas durante 15 años para ayudar al inquilino a pagar la cuota mensual y que no destine más del 30% de sus ingresos.

Por tanto, la constructora cobrará más que ese precio, pero una parte la pondrá el Ejecutivo autonómico. Además, el 80% de estas viviendas deben ir destinadas a menores de 39 años. Otra gran diferencia con el caso de la venta de suelos radica en que, una vez terminan esos 75 años, los suelos revierten y vuelven a ser de titularidad pública.

Críticas

En cualquier caso, este tipo de operaciones que están desarrollando el ayuntamiento y la DGA no están exentas de críticas, desde el tamaño de algunas de las viviendas hasta su precio, sin olvidar los suelos elegidos, como ha sido el caso de Rosales del Canal. Y es que los suelos que el ayuntamiento cede son dotacionales. Es decir, destinados originariamente a equipamientos, pero que pueden transformarse en residenciales sin necesidad de modificar el planeamiento urbano.

Por ahora, el plan Más Vivienda ha impulsado 1.648 pisos de alquiler asequible en Zaragoza, aunque 220 se ubican en una parcela del Actur que ya era propiedad del Gobierno de Aragón. El resto se ubican en Valdespartera (388 que ya están en construcción, adjudicados a Brial y Eizasa, y que se estrenarán a principios de 2027); Miralbueno y Rosales (448 y 192, respectivamente, que comenzará a levantar Urbania en 2026); y otros 400 entre el Picarral y avenida Cataluña, en proceso de licitación.