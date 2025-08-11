CCOO denuncia la falta de seguridad en las obras del Huerva en Zaragoza: "Seguro que en papel está todo 'ok', así siempre"

En una semana marcada por las últimas muertes laborales en Aragón, con el último ejemplo del pasado sábado en un restaurante en Zaragoza en el que perdió la vida un joven de 22 años (los fallecidos ya ascienden a 25 en lo que va de año), el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado en sus redes sociales la falta de seguridad en las obras de renaturalización del río Huerva a su paso por la capital aragonesa. Concretamente, las desarrolladas para el nuevo parque lineal.

"La falta de medidas de seguridad en las obras del parque del Huerva son flagrantes. En ola de calor. Las ferrallas sin protección y no hay medidas para evitar caídas, entre otras. Subcontrata del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Hay alguien ahí? Seguro que en el papel todo está ok, así siempre", ha publicado el perfil de Salud Laboral de CCOO Aragón en su cuenta de 'X' (antes Twitter).

El tuit va acompañado de cuatro imágenes. En la primera, un termómetro de la zona marcando 46 grados en una farmacia. Las tres siguientes son las que refuerzan la denuncia, con varios trabajadores andando sobre estructuras de más de 5 metros de altura sin ningún tipo de arnés ni protección. En concreto, estas imágenes son del pasado viernes, tal y como confirman fuentes del sindicato a este diario.