Días decisivos para el convenio del bus de Zaragoza: Avanza y el comité intensifican las negociaciones

Avanza, empresa gestora del autobús urbano de Zaragoza, y el comité de empresa afrontan días decisivos para la firma del nuevo convenio, que deberá regular las condiciones de trabajo de los conductores entre los cursos 2024 (incluido) y 2027. En ese sentido, ambas partes retomarán este miércoles 13 la mesa de negociaciones y tendrán, al menos, otras dos reuniones antes de que acabe el mes. Unas conversaciones que se deben desarrollar a contrarreloj.

Y es que entre el jueves 4 y el viernes 5 de septiembre empresa y comité deberán haber llegado a un acuerdo. De lo contrario, el convenio no se anexará a los pliegos de la futura contrata del bus, que saldrán el mes que viene a concurso público. Esta fue la fecha límite que el Ayuntamiento de Zaragoza marcó en rojo, tras la petición de los trabajadores de posponer la publicación del contrato (uno de los más importantes para las arcas municipales) hasta después del verano.

En cualquier caso, las posturas no están, a día de hoy, cercanas. Las mayores diferencias radican en la parte económica, donde todavía hay distancia entre lo que Avanza está dispuesta a asumir y lo que piden los trabajadores en concepto de subida. Además, hay otra cuestión que deberá resolverse y que se ciñe al cobro de los atrasos de 2024, que el comité quiere que se abonen con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero y la empresa prefiere dividir su pago en los dos próximos cursos, 2025 y 2026.

Por otro lado, las cuestiones organizativas tampoco están cerradas, aunque en este caso los escollos entre ambas partes parecen salvables y mucho más próximos a resolverse. Sea como fuere, todas las partes implicadas (Avanza, comité e, indirectamente, ayuntamiento) saben que llegar a un entendimiento antes de que los nuevos pliegos vean la luz sería beneficioso para todos.

Los trabajadores se garantizarían un convenio cerrado hasta finales de 2027, cuando está previsto que entre en vigor la nueva concesión, a la que en principio Avanza volverá a presentarse. La empresa también podría trabajar de cara al futuro sin la necesidad de tener que negociar con el comité un nuevo convenio hasta dentro de dos años. Y el consistorio evitaría problemas recurrentes en el pasado, como la huelga de más de 600 días vivida entre 2021 y 2023.

Es por todo ello que la sensación es que el acuerdo acabará llegando, aunque no apunta a ser inminente. Tanto es así que, además del cónclave del próximo miércoles 13, hay programados dos nuevos encuentros el 20 y el 28 de agosto. Cabe recordar que la última reunión se produjo el 23 de julio y concluyó sin apenas avances.

Los nuevos pliegos

Mientras, los pliegos de la futura contrata del bus aguardan su turno en los cajones del área de Movilidad del ayuntamiento, desde donde se asegura que están listos para publicarse en el momento que sea oportuno. La intención es que el próximo 5 de septiembre (día que acaba el ultimátum) pasen al área de Intervención para un último repaso y que, a mediados de ese mes, salgan a licitación pública.

Si hay acuerdo entre Avanza y el comité, el convenio se incluirá en un anexo al contrato. De hecho, ni siquiera es necesario que haya sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) ese día, ya que la publicación oficial todavía tardará un par de semanas. Pero, si el convenio no está cerrado el día 5, no estará dentro de las condiciones iniciales de la futura contrata, que tiene una duración de 10 años.

En ese sentido, hay que matizar que la actual concesión está prorrogada desde 2023, en una de las primeras decisiones que tomó la alcaldesa Natalia Chueca (antes concejala de Movilidad) al heredar el bastón de mando. En cambio, un mandato judicial obligó al ayuntamiento a sacar la nueva licitación en marzo de 2025, objetivo que según el consistorio se cumplió al elevar al juez del TSJA las condiciones técnicas y jurídicas que había requerido.

La intención era haber sacado esta licitación antes del presente verano, con un retraso pequeño respecto al mandato judicial amparado en los procesos de participación previos. La petición del comité fue que esos pliegos se pospusiesen a septiembre, cuestión de la que el juez tiene conocimiento y para la que no ha puesto impedimentos, aunque el ayuntamiento ya no podrá retrasar más su licitación.