Las dos futuras avenidas que cambiarán para siempre el tráfico de Zaragoza

Zaragoza está en obras. Las principales arterias de la capital aragonesa están siendo reformadas, con un nuevo aspecto en el que se intenta priorizar a los peatones sobre el tráfico rodado. Los trabajos en las avenidas Navarra, Cataluña o César Augusto, por poner solo tres ejemplos, han copado la primera parte del mandato de Natalia Chueca. Y de aquí a 2027 les sucederán otras intervenciones integrales que irán desde el Coso hasta el triángulo del Portillo, sin olvidarse de avenida Valencia, cuya reforma acaba de salir a licitación por 6,8 millones de euros.

En cambio, todas estas intervenciones no solo servirán para cambiar la fotografía, lo estético, de las principales vías de la capital aragonesa. Ese tráfico rodado que se quiere desincentivar y sacar del centro hacia la periferia también cambiará sus mecanismos, en una apuesta que la alcaldesa quiere prorrogar, si repite en el cargo, durante la próxima legislatura. Tanto es así que ya se anticipa que el eje María Agustín-Pamplona-Constitución será una de sus principales señas de identidad de cara a las elecciones de 2027 y a la legislatura posterior.

Y es en esta segunda parte del mandato de Chueca donde habrá dos intervenciones que cambiarán para siempre el tránsito de vehículos en las zonas más céntricas y consolidadas de Zaragoza. Unos cambios que llegarán, de forma prácticamente paralela y en plazos similares, con la reurbanización del Portillo y los trabajos en la avenida Valencia. Dos proyectos que quieren tener las máquinas en marcha antes de que acabe el año y estar ya operativos al 100% entre finales de 2026 y principios de 2027.

¿Qué supondrán para el tráfico? En primer lugar, los vértices del nuevo parque del Portillo permitirán sacar 8.500 vehículos diarios del paseo María Agustín (que, por otra parte, allanará así el camino para su futura reforma). De ellos, los estudios encargados por el consistorio avanzan que más de la mitad, unos 5.100, virarán hacia el eje Escrivá de Balaguer-Escoriaza y Fabro.

Esta última vía ganará protagonismo en la escena urbana de Zaragoza, dejando de ser una calle al uso para convertirse en una gran avenida, que también incluirá un carril bici que llegará hasta Anselmo Clavé y se conectará con Goya. Esto último, nuevamente, debería favorecer (al menos, sobre el papel) a esa futura renovación de los paseos María Agustín y Pamplona.

Compensar los ejes saturados

Mientras, unos metros más adelante, la nueva avenida Valencia buscará compensar una situación que ahora, según los técnicos municipales, es anómala. Y es que, pese a que está diseñada de forma similar a la calle Santander, paralela y que también tiene dos carriles de salida hacia el oeste, absorbe el doble de tráfico: 14.169 vehículos diarios frente a 7.726. Una situación que se agrava en sus respectivas continuidades, esto es, San Juan Bosco (19.108) y Duquesa Villahermosa (8.990).

Uno de los objetivos de la futura avenida Valencia será, como reconoce el propio proyecto de urbanización, "compensar" esa anomalía, que también viene dada por la línea 1 del tranvía, que elimino el eje Gran Vía-Fernando el Católico de las preferencias de salida de la ciudad de los zaragozanos.

Estado actual de la calle Escoriaza y Fabro de Zaragoza. / RUBÉN RUIZ

Un punto clavé será la glorieta de los Zagríes, en cuyo nudo confluyen precisamente Escoriaza y Fabro, Anselmo Clavé, Goya, el paseo Teruel, la calle Santander y la avenida Valencia. En el proyecto de esta última, no se descarta incluso que, en el futuro, esta "plaza-glorieta" tenga únicamente funciones de "glorieta", al estilo de la de Basilio Paraíso, eliminando el acceso a la avenida Valencia y obligando a los vehículos a tomar la calle Santander.

De hecho, en los pliegos de la reforma también se definen las características de los conductores que pasan por la avenida Valencia. En su mayoría, aseguran, son "pasantes" que no residen en la zona, lo que provoca que el tráfico en esta vía sea "rápido y estresado", generando "inseguridad". Lo mismo sucede por cierto, en San Juan Bosco.

Sea como fuere, lo que sí que está claro es que, bien siguiendo las previsiones bien de otras formas, el nuevo Portillo y la futura avenida Valencia cambiarán el tráfico de Zaragoza para siempre. O, por lo menos, hasta la próxima tanda de obras.