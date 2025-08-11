Las futuras viviendas de Zaragoza: un lujo que no está al alcance de todos los bolsillos

Las tres principales operaciones inmobiliarias que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene en marcha, de concretarse, darán como resultado la construcción de un máximo de 676 nuevos hogares que, por su ubicación y condiciones, no están al alcance de todos los bolsillos. Estas se ciñen a los casos de Montecanal, Alumalsa y Vía Hispanidad.

Los terrenos donde se ubican los dos primeros, de hecho, ya están a la venta y en septiembre está previsto que se adjudiquen, por un mínimo de 14 millones en Montecanal y un precio de partida de 8,7 en Alumalsa, todo ello con IVA incluido. Mientras, los solares junto al Pirulí siguen a la espera de que se resuelvan las numerosas alegaciones vecinales para poder desatascarse.

Una vez se adjudiquen, las promotoras podrán levantar las nuevas viviendas y ponerlas a la venta, antes incluso de su construcción. Las más asequibles, en una acepción generosa del término, serán las 106 que irán en la antigua fundición ubicada entre San José y Torrero. Precisamente, por su ubicación.

Con todo, expertos del sector inmobiliario consultados por este diario ya anticipan que en esa zona se están vendiendo viviendas de segunda mano por precios que van de los 130.000 a los 170.000 euros. En Alumalsa, al ser nuevos, lo normal es que salgan por el doble, a partir de los 320.000 euros. Todo dependerá de sus condiciones, de si finalmente se construye esa torre de 15 plantas y otra serie de cuestiones aún no definidas.

Vía Hispanidad y Montecanal

Mientras, en el entorno de Vía Hispanidad se están cerrando compraventas de viviendas con 50 años de antigüedad por cifras superiores a los 200.000 euros. Teniendo en cuenta otros condicionantes, como esa posible torre de 22 alturas (los áticos siempre son más caros), aquí los precios de los 470 nuevos hogares partirían desde, mínimo, los 450.000 euros, según esos mismos expertos.

El caso de Montecanal es distinto, al tratarse de 100 chalés en uno de los barrios más caros de la ciudad. En este caso, lo más factible es que partan desde los 600.000 euros. De nuevo, el coste final (sin contar, claro, impuestos y gastos extra) lo marcará la situación del mercado en el momento en el que estas unifamiliares salgan, al igual que sucede con el resto de los casos.

