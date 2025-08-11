El Ibercaja Romareda, un estadio verde: ya cumple uno de los requisitos para acoger el Mundial 2030

Con la vieja Romareda recién demolida, el futuro estadio sigue dando pasos que le consolidan como sede mundialista en 2030. El último, la obtención del prestigioso sello Breeam ES que certifica la sostenibilidad en el diseño y la construcción del campo de fútbol, bautizado como Ibercaja Romareda. Este es uno de los requisitos que debía cumplir, en materia de sostenibilidad, de cara al Mundial de Fútbol 2030, que se celebrará en España, Marruecos y Portugal.

Según explican desde la sociedad Nueva Romareda, la elección de este sello responde a su "reconocida reputación internacional" y su "excelente adaptación tanto a la normativa como al mercado nacional, así como su experiencia en certificación de otros estadios de fútbol en Europa". Entre los aspectos que Nueva Romareda valoró para escogerlo destacan la eficiencia energética, el uso responsable del agua y la gestión de residuos, así como la puesta en valor de la conectividad del entorno, la minimización de la contaminación y la mejora de la biodiversidad.

Una de las principales ventajas asociadas a este tipo de certificaciones es la reducción de los costes operacionales y de mantenimiento a largo plazo, así como la gestión responsable del proceso constructivo. Cabe destacar en esta primera fase de la obra, un gran porcentaje, situado por encima del 95%, de los residuos que se han podido valorizar, además de haber asentado una sólida base de relación con el vecindario, a quienes se ha informado en todo momento de las actuaciones más relevantes, además de facilitar un buzón de comunicación accesible a todas las personas interesadas.

Las características más destacadas del diseño y la construcción que han permitido la obtención de la certificación Bream ES en su categoría “excelente” son el ahorro de energía y agua, el proceso de diseño integrado y la construcción responsable, la mejora de la biodiversidad del entorno, el plan de movilidad en la fase inicial del proyecto, la prioridad a la calidad del aire interior, la prevención de la contaminación y la circularidad.

Certificación

En cuanto al ahorro de energía, el diseño del edificio se ha adaptado al entorno y al uso del espacio para reducir el consumo energético. Se ha mejorado el aislamiento térmico teniendo en cuenta los puntos donde se puede perder calor (puentes térmicos) y se han optimizado las protecciones solares para regular mejor la entrada de calor y luz.

Entre otras medidas para lograr la máxima eficiencia energética se han incorporado en el diseño un anillo de condensación conectado a un sistema de geotermia abierto, ventilación bajo demanda con control de CO2, bombas de calor de alta eficiencia, monitorización de los consumos y producción de fotovoltaica in situ. Todo esto concluye en un estadio de “Balance positivo”, con un excedente energético de +60 MWh anuales.

Mientras, se ahorrará un 40-50% más de agua con respecto a la referencia de edificaciones similares, mediante aparatos sanitarios altamente eficientes, detección de fugas y recogida y reutilización del agua de drenaje del terreno de juego para el riego del propio césped.

En imágenes | Adiós a la vieja Romareda: solo quedan los focos / JOSEMA MOLINA

El proceso de diseño integrado y prácticas de construcción responsable buscan la minimización de los impactos de las obras, tanto a nivel vecinal como medioambiental, a través de la monitorización de impactos en las zonas de obras debidos al consumo energético, de agua y de combustible.

Otro de los objetivos es la mejora de la biodiversidad del entorno con la cubierta vegetal en la terraza, contando con la plantación de especies altamente adaptadas y de bajo consumo hídrico. Se absorberán cuatro toneladas de CO2 anuales absorbidos por los casi 1.000 metros cuadrados de cubierta vegetal.

Movilidad y anticontaminación

Otro de los aspectos que destaca el sello es el plan de movilidad en la fase inicial de proyecto, en el que destacan la propuesta de aparcamiento de bicicletas; el aparcamiento minimizado y con previsión para plazas eléctricas; y el acceso seguro al entorno, con carril bici y peatonalización de la plaza de entrada.

Por otra parte, también se elogia el haber dado prioridad a la calidad del aire interior para el bienestar de los usuarios a través de la incorporación de materiales con bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles (pinturas, disolventes, adhesivos, etc.) y sensores de CO2, así como la prevención de la contaminación por refrigerantes de la climatización gracias al uso de refrigerantes ecológicos (R290) y cero emisiones de NOX (al no tener sistemas de combustión).

Por último, el sello subraya la apuesta por la circularidad, con 11.700 toneladas de residuos valorizados en la Fases 1A y 1B. Asimismo, se han reutilizado más de 9.000 asientos desmontados, los cuales han sido reinstalados en distintos clubes de la región, promoviendo así una segunda vida para estos recursos.

Un "referente"

El estadio Ibercaja Romareda y todas sus virtudes en el plano de la sostenibilidad, servirán también como referente a la hora de aplicar soluciones beneficiosas para el bienestar de los ciudadanos en cualquier otro tipo de construcción en la zona, según defienden desde Nueva Romareda.

"Los sistemas que han hecho al estadio recibir el certificado Breeam ES, bajo unos estos estándares de diseño y construcción ejemplares, conseguirán unas instalaciones del máximo nivel, enfocadas de la forma más sostenible y económicamente responsable, optimizando al máximo la inversión e intereses del Real Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y los ciudadanos", concluyen desde la sociedad.