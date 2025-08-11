Estas son las novedades que puedes encontrar en Puerto Venecia

Puerto Venecia es uno de los lugares favoritos de los zaragozanos para ir de compras o simplemente pasar allí el día. El centro comercial que se inauguró en el año 2016 cuenta con hasta 200 tiendas, no solo dentro, sino también fuera como Ikea o Leroy Merlin. También cuenta con una zona de ocio y multitud de restaurantes, tanto fuera del centro comercial al lado del lago como en su zona exclusiva de restaurantes donde también se encuentran los cines.

Hace ya unos años, en su zona de paseo por el lago han ido instalando las famosas "food trucks", con diferentes comidas o postres. Aunque siempre se siguen renovando y teniendo cosas nuevas para los miles de visitantes que van a diarios a sus instalaciones.

Las nuevas novedades

Entre lo nuevo que podemos encontrar en Puerto Venecia se encuentra desde una tienda de helados nueva, hasta alquiler de coches para los más pequeños, entre algunas cosas más para todo tipo de públicos.

La nueva heladería Mil de Amores se encuentra ubicada en una de las Food Trucks al lado del lago, más concretamente en frente del Fnac de Puerto Venecia. Y no solo se puede conseguir helados de una gran variedad de sabores, sino que también tienen granizados y batidos (que pueden llevar nata por encima), con la opción de poder añadir los toopings que quieras.

Salsa Jeans apuesta por su nueva tienda en el gran centro comercial de la capital aragonesa. La marca de vaqueros, que también cuenta con dos tiendas más en Zaragoza, una de ellas en la Torre de Outlet y la otra en el Paseo Sagasta, abre la tercera en Puerto Venecia. Y aunque sean muy conocidos por sus vaqueros, no solo cuentan con pantalones, también con camisetas, polos, vestidos y multitud de complementos.

En la zona de los restaurantes de Puerto Venecia, al lado del Pans&Company podrás encontrar una máquina para imprimir tus fotos. El proceso es muy sencillo y puedes imprimir cualquier foto que tengas en redes sociales como Instagram o Facebook.

Para los pequeños de la casa, en la planta superior, llega Dionelly, un servicio de alquiler de coches y motos para que disfruten por el centro comercial. Se encuentra ubicado frente a la tienda Mayoral y está abierto de lunes a viernes 11:30 h a 21:30 h. Y los sábados de 10:30 h a 22:00 h.

Por último, se ha instalado una máquina expendedora de productos japoneses, donde puedes encontrar desde refrescos hasta comida japonesa, alguna de ella con cajas de Pokémon.