La Torre Outlet se prepara para nuevas aperturas de ropa y gastronomía en las próximas semanas

La Torre Outlet Zaragoza dará la bienvenida dentro de poco a Terranova, Harper & Neyer y a un food truck de corn dogs, Fluffy.

En un entorno donde conviven grandes marcas siempre a los mejores precios, Terranova se presenta como una opción calidad/precio muy atractiva para quienes buscan renovar su armario sin gastar de más.

La marca Terranova se ha posicionado como un referente internacional en ropa low cost, gracias a su capacidad para ofrecer colecciones inspiradas en las últimas tendencias a precios muy competitivos. En su tienda de La Torre Outlet Zaragoza, encontrarás prendas y accesorios para mujer, hombre e infantil que combinan estilo urbano con la comodidad que necesitas en tu día a día. También destaca por su concepto de moda accesible y dinámica. Su filosofía es clara: hacer que la moda esté al alcance de todos, sin sacrificar diseño ni calidad.

También llega al centro outlet la famosa marca de moda para hombre y niño, Harper & Neyer.

Las prendas de Harper & Neyer son reconocidas por ser atemporales y de calidad a un precio muy competitivo. Su gran variedad de estilos permite que cualquier persona encuentre el modelo ideal para su look diario.

Una nueva food truck

Por último, dentro de poco tiempo La Torre Outlet Zaragoza contará con un food truck que está irrumpiendo en el mercado con fuerza. Hablamos de los Korean corn dogs de Fluffy con su característico relleno donde el cliente podrá añadir los toppings y la salsa que prefiera.

“Estamos muy contentos de poder anunciar todas estas marcas que se suman a la gran familia que tenemos en La Torre Outlet Zaragoza. Los nuevos establecimientos llegan al centro comercial para completar nuestra oferta de moda y restauración para que nuestros clientes puedan seguir disfrutando al máximo“, ha destacado el director del centro, Claudio Poltera.