Dónde ver las Perseidas en Zaragoza, la lluvia de estrellas más especial del año

En el firmamento, una serie de constelaciones se presentan ante nosotros. Nombradas por personajes griegos, una resalta por encima de las demás desde finales de julio hasta finales de agosto, pero tiene su punto álgido la noche del 12 al 13 de agosto. Es la constelación de Perseo, de la que parten millones de estrellas fugaces que dan lugar a las Perseidas, también llamada por la tradición cristiana como Lágrimas de San Lorenzo.

Los meteoros son capaces de superar los 50 kilómetros por segundo y pueden llegar a aparecer 200 cometas por hora. La gran cantidad de resplandores celestes, sumado a las condiciones atmosféricas favorables, hace que esta lluvia de estrellas sea una de las más populares y la más fácilmente observable.

Este fenómeno astronómico podrá disfrutarse en Zaragoza si las condiciones lumínicas lo permiten. Aunque sea complicado poder ver más que una simple estrella en el cielo de la capital, basta con buscar alternativas cercanas que, aunque haya que alejarse, permitirán disfrutar de esta noche de agosto tan especial.

La búsqueda del sitio ideal comienza con encontrar un lugar elevado, sin obstáculos para la vista y lejos de la contaminación lumínica. En la capital aragonesa hay cientos de zonas en las que disfrutar de este fenómeno sin necesidad de alejarse de la ciudad.

Dónde presenciar la lluvia de estrellas

En los senderos del Parque del Agua Luis Buñuel, las estrellas brillarán con claridad gracias a la penumbra que este alberga. Del mismo modo que la zona Expo es clave para poder presenciar la lluvia de estrellas, el Parque Grande José Antonio Labordeta es una zona favorable en la que observar con detenimiento la aparición de los meteoritos.

Más alejado de la ciudad existe un barrio rural famoso por ser la ubicación óptima para el fenómeno astronómico: Torrecilla de Valmadrid. Este pequeño municipio, a tan solo 20 km del centro de Zaragoza, se sitúa en medio de barrancos y vales —barrancos planos— que favorecerán la observación y harán que sea una experiencia inolvidable.

Varias perseidas en el firmamento / Getty/CSIC

Si está entre las posibilidades el viajar más lejos para disfrutar de las perseidas, hay pueblos zaragozanos que son clave para ello. En el entorno del Moncayo, los pueblos que se sitúan en los bajos de la montaña son ideales para mirar al cielo esa noche. Este paraje natural no se verá afectado en absoluto por la contaminación lumínica.

Otra opción muy acertada es el Santuario de Monlora, en Luna, donde la lluvia cósmica se dará sin obstáculos a la vista. Realmente, cualquier pueblo con una alta colina es el lugar perfecto para ver las estrellas fugaces.

Recomendaciones para la observación

Sin necesidad de prismáticos ni telescopios, lo que realmente importa es la localización y la compañía. Esta actividad al aire libre es perfecta para disfrutar en compañía y tener una velada fantástica.

Es importante llevar ropa cómoda para la observación astronómica, además de comprobar la previsión meteorológica. Los expertos recomiendan no mirar directamente a la Luna, que este 12 de agosto estará en gibosa menguante y brillará con gran fulgor.

La mejor hora para observar la lluvia de meteoros será después de medianoche, cuando la atmósfera es más estable y las Perseidas comienzan a repartirse e iluminar el cielo zaragozano.

Otras lluvias de estrellas anuales

En el caso de que no sea posible observar esta lluvia de estrellas, existen otras en lo que queda del año en las que podrás disfrutar de este fenómeno astronómico, pero con mayor dificultad.

Con tan solo 20 meteoros por hora, las Oriónidas se podrán ver del 2 de octubre al 7 de noviembre. Las Leónidas aparecerán en el cielo del 6 al 30 de noviembre; y las Úrsidas, del 17 al 26 de diciembre, con 10 meteoros por hora respectivamente. Una lluvia de estrellas parecida a las Perseidas se dará del 4 al 17 de diciembre, con hasta 150 cometas por hora, llamada Gemínidas.

¿Por qué las perseidas se llaman Lágrimas de San Lorenzo?

Las Lágrimas de San Lorenzo que actualmente bañan los cielos fueron un día los sollozos de un mártir. La historia se remonta al año III d.C., cuando el emperador Decio proclamó una ley que obligaba a todos los cristianos a ser fieles al culto imperial pagano.

Cuadro de San Lorenzo, de Valentin de Boulogne / Museo del Prado

Lorenzo, mientras se ejecutaba el mandato, realizó una serie de encargos para Sixto II que le llevaron a lo que sería su castigo. Llegó a manos del emperador Valeriano y lo arrestó y condenó a morir quemado sobre una parrilla.

Asimismo, mientras ardía en la parrilla, se reveló y sacó su lado más humorístico. Desde ese día, la noche del 10 de agosto se celebra su festividad, y dos días más tarde una lluvia de estrellas da nombre al recuerdo del cristiano. Cuenta la leyenda que este fenómeno simboliza el sufrimiento y la valentía a través de las estrellas, que se interpretan como las lágrimas o las chispas ardientes de San Lorenzo.