Zaragoza aspira a multiplicar por 12 sus ingresos por la venta de suelos municipales para vivienda libre

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un acelerón este 2025 a la venta de suelos de propiedad municipal que, una vez enajenados, se transforman en viviendas libres de todo tipo, desde pisos en grandes bloques hasta chalés en la periferia. Tanto es así que, solo en lo que va de año, el consistorio ha sacado a concurso público terrenos valorados en más de 26 millones de euros, incluyendo el IVA.

Una cifra que crecería exponencialmente si el Gobierno municipal del PP que lidera Natalia Chueca logra su objetivo de sacar antes de que concluya el curso los polémicos suelos de Vía Hispanidad, por los que se prevé obtener 50 millones de euros. De conseguir los 76 millones que suman todas estas operaciones (las otras dos más reseñables son Montecanal y Alumalsa), el ayuntamiento habrá multiplicado por 12 sus ingresos por esta vía respecto a los cosechados en el mandato anterior.

Y es que, en la etapa del hoy presidente autonómico Jorge Azcón como alcalde (2019-2023), la única operación de entidad de este tipo fue la de los antiguos depósitos Pignatelli. En aquel entonces, a finales de 2020, Aedas Homes se adjudicó una licitación que le permitía construir hasta 77 viviendas de lujo, que finalmente fueron 65. A cambio, la promotora se comprometía a urbanizar el parque Pignatelli y renovar la calle Santiago Guallar.

Además, el consistorio se reservaba un solar junto a esos pisos en el que levantar hasta 30 VPO que, por el momento, no se han construido. Aedas fue la única pujante en el concurso, con una oferta superior a los 14,5 millones de euros (con IVA), de los que 7,6 fueron a parar a las arcas municipales, muy maltrechas en plena pandemia, y 7 a la propia urbanización.

Ofertas al alza

Esta operación representa también otro de los espíritus de la venta de suelos públicos para la construcción de vivienda libre, y es que las enajenaciones se producen con ofertas al alza. Es decir, el ayuntamiento las pone a la venta con la intención de recaudar una cifra superior a la de salida. En el caso de los antiguos depósitos Pignatelli, la multinacional Aedas Homes pagó más de un millón de euros de diferencia respecto al precio inicial, sin tener en cuenta el IVA, por lo que esa disparidad positiva para el consistorio zaragozano fue aún mayor.

Ahora, en cambio, la situación es otra. La alcaldesa Chueca está apostando por grandes proyectos y por una inversión de "récord", con el presupuesto más elevado de la historia de la ciudad y, en consonancia, el mayor esfuerzo en equipamientos y otro tipo de actuaciones, como la renovación de calles en los barrios y de las principales arterias de la capital aragonesa (avenida Cataluña, Navarra, Valencia...).

Pisos de lujo en los antiguos depósitos Pignatelli de Zaragoza. / Jaime Galindo

Los proyectos más estratégicos, eso sí, cuentan con la ayuda del Gobierno de Aragón, ahora del mismo color político, para operaciones tan caras como La Romareda o la renaturalización de las riberas del Huerva. En esta última, los fondos europeos también juegan un papel muy destacado. Pero, en época de bonanza, la inversión sigue necesitando de un músculo que la alimente.

En esa línea se enmarcan las operaciones de venta de suelos que están desatascándose en los últimos tiempos, que se están encontrando con el rechazo de la oposición y de los colectivos vecinales. Mientras, el principal argumento esgrimido desde la plaza del Pilar es que estas enajenaciones de suelo público para vivienda libre, previa recalificación, se hacen para compensar su "política fiscal".

De Alumalsa a Montecanal

Por ahora, y a expensas de que se resuelva tras el verano el expediente abierto en Vía Hispanidad (los vecinos batieron el récord de alegaciones, casi 2.000), el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha sacado a concurso suelos para obtener, como mínimo, 26 millones de euros. Aunque, eso sí, esta cifra no será la definitiva, ya que puede variar tanto al alza, como pretenden desde el consistorio, como a la baja, en caso de que alguna licitación quede desierta.

Los dos suelos más jugosos, económicamente hablando, que ha puesto Zaragoza en el mercado este año son los de Montecanal, para construir 100 chalés y 42 VPO, y los de Alumalsa, en San José. En el primer caso, el precio de licitación es de 14 millones de euros, aunque desde Urbanismo se espera obtener en torno a 17 millones. De hecho, esta cifra va unida a los 50 millones de Vía Hispanidad (donde caben hasta 470 pisos de lujo), en una macrooperación anunciada a finales de 2024 y que contó con el visto bueno de Vox, ya desde el acuerdo presupuestario, pese a sus dudas posteriores, sobre todo en ese segundo caso, que finalmente también apoyó con sus votos.

Y el más reciente ha sido el de Alumalsa. Estos terrenos, en San José, estaban incluidos en la bilateral con la DGA como permuta por los suelos de Embarcadero, ya de propiedad municipal. Pero recientemente ambas administraciones acordaron sacarlos del pacto, que implicaba que albergarían vivienda pública, para que el ayuntamiento pudiese venderlos para hacer 106 viviendas libres. Su precio de salida es de 8,7 millones de euros. La operación Alumalsa ha generado controversia desde su anuncio hace dos semanas, con el PSOE y ZeC, además de algunos colectivos vecinales, exigiendo al PP que mantenga su carácter de vivienda pública.

Suelos de la antigua Alumalsa, donde se construirán 106 viviendas libres. / Pablo Ibáñez

En el capítulo de las enajenaciones que no obtienen ninguna oferta, se suelen incluir las operaciones más modestas, que suman entre todas algo más de 50 pisos. En 2024, Zaragoza puso a la venta terrrenos en Césareo Alierta, Tenor Fleta, Santa Isabel y Valdefierro por los que esperaba obtener unos 5 millones. En cambio, las tres últimas quedaron desiertas y tan solo enajenó la de Césareo Alierta a la promotora Miguel Servet Square por 2,8 millones (700.000 euros por encima de su precio inicial). Este 2025, esas parcelas desiertas han vuelto a salir al mercado, acompañadas esta vez por otra en la calle Pierrette Gargallo. Y, de nuevo, tres no han tenido ofertas, adjudicándose solo la de Tenor Fleta por algo más de un millón.

Por último, el consistorio también se ha beneficiado de otras operaciones un tanto distintas, al no ser suelos meramente municipales. Por ejemplo, en el convenio con Wilcox para recalificar los suelos del Jesús y María (160 pisos libres), el consistorio se aseguró recibir como compensación 3,5 millones en metálico y dos solares en Las Fuentes valorados en 2,5 millones.