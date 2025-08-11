Zaragoza desactivará un día antes la alerta naranja por calor extremo pero la reactivará el viernes

Pequeño impasse para el calor en Zaragoza. Una vez conocidas las previsiones emitidas el lunes para esta semana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Ayuntamiento de Zaragoza ha modificado la vigencia del Plan de Emergencias Municipal por ola de calor.

De esta manera, el PEMUZ seguirá activado hasta el miércoles a las 8.00 (en principio iba a estarlo hasta el jueves), aunque volverá a ponerse en marcha el viernes a las 00.01 y se mantendrá, como mínimo, hasta el domingo 17 de agosto, aunque con posibilidad de seguir ampliándolo a los días posteriores en función de las previsiones para esos días.

De esta forma, las piscinas volverán a su precio habitual tanto el miércoles como el jueves, con reducción de precios desde el viernes y durante todo el fin de semana, cuando se producirán (sábado y domingo) las subidas de temperatura más importantes, alcanzando los 42 grados de máxima. Las temperaturas mínimas seguirán en los 25 y 26 grados hasta el final de esta semana.