El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo

El Ayuntamiento de Zaragoza prosigue con su plan de sacar del olvido las distintas concesiones de la Expo 2008. Una de las más fallidas tanto a nivel económico, con un déficit de 6 millones de euros, como práctico, es el canal de aguas bravas. Esta atracción, ubicada en el Parque del Agua Luis Buñuel, ha pasado por un largo recorrido judicial derivado de múltiples fallos en el desarrollo de su actividad, con filtraciones que provocaban la pérdida de litros de agua y un alto coste para su mantenimiento, de más de 1.000 euros diarios únicamente para pagar la luz.

Ahora, el consistorio acaba de licitar un contrato menor, valorado en cerca de 48.000 euros (IVA incluido) para el vaciado y dragado del canal, retirando los lodos y procediendo a la limpieza de la balsa inferior, su punto más problemático. El objetivo es que estos trabajos se desarrollen en un período de cinco días y estén concluidos antes del 12 de septiembre, sin posibilidad de prórroga.

Hace menos de un año, el consistorio alcanzó un acuerdo con las empresas que levantaron esta atracción para que impermeabilizaran la instalación, con problemas de filtraciones en la balsa inferior, para poder darle un segundo uso. Las empresas aceptaron también indemnizar al consistorio con 615.286 euros por la responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios ocasionados desde su puesta en marcha.

El canal de aguas bravas fue declarado en "ruina funcional" en 2014. En esta segunda vida, se apostará por combinar el ocio y el uso deportivo, como primera parte del plan de renovación del Parque del Agua, que se combina con otras actuaciones como la conversión de la Torre del Agua en un "faro de la logística", proyecto en el que el Gobierno de Aragón invertirá 11 millones y que estará listo a finales de 2026.