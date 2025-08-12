La gratuidad del transporte público para menores de 15 años provoca un 'boom' en las tarjetas ciudadanas de Zaragoza

Los menores de 15 años pueden viajar gratis en el transporte público de Zaragoza (bus y tranvía) desde el pasado 1 de julio. Así quedó establecido en la aprobación del último decreto de ayudas de este tipo emitido por el Gobierno de España y que está vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Para poder beneficiarse de esta subvención, los jóvenes deben validar con su tarjeta ciudadana, que es personal e intransferible. Una medida que ha tenido una gran aceptación entre la ciudadanía, lo que ha provocado un boom en las altas registradas en el sistema.

Así, según los datos que manejan en el Ayuntamiento de Zaragoza (a 5 de agosto), solo entre junio y julio se emitieron 6.639 nuevas tarjetas ciudadanas. Y tres cuartas partes de ellas fueron destinadas, precisamente, a menores de 15 años, lo cual demuestra que este repunte y la gratuidad del transporte público para esa franja de edad van de la mano. De hecho, la media habitual de otros años en estas mismas fechas solía estar en las 2.500 altas, por lo que la medida impulsada desde el Ejecutivo central ha provocado 4.100 nuevos usuarios más que en años anteriores.

Pero el dato no se queda ahí. Y es que, en ese mismo período, se emitieron en total 10.680 tarjetas ciudadanas, que incluyen las más de 6.600 altas y otras 4.000 renovaciones. De estas últimas, la mayoría corresponden a duplicados de menores de entre 7 y 14 años. Esta última franja es sin duda la más repetida, pues también suponen en torno la mitad de los nuevos usuarios.

Mientras, agosto está registrando una desaceleración en el ritmo para las tarjetas ciudadanas, algo que por otra parte es habitual debido a las vacaciones. Sin embargo, el ayuntamiento prevé un repunte "importante" en el mes de septiembre. En términos generales, actualmente hay más de 325.000 ciudadanos activos con esta tarjeta en Zaragoza. Además de la movilidad, también incluye abonos personalizados para las piscinas o el acceso a préstamos de libros en las bibliotecas municipales.

El coste para el ayuntamiento

Por otra parte, el nuevo decreto del Gobierno de España (que sustituyó al archiconocido ómnibus), supone otros cambios en las bonificaciones que repercuten directamente en las arcas municipales. Por ejemplo, la ampliación de la gratuidad hasta los 14 años (antes llegaba solo hasta los 8) y otro tipo de ayudas a los abonados de menos de 30 años supondrá, según las estimaciones del área de Movilidad, más de 5 millones para el Ayuntamiento de Zaragoza, incluyendo también la gratuidad de la que gozan los pensionistas en sus abonos (150 euros al año por cada mayor beneficiado).

Asimismo, las tarifas multiviaje también se vieron afectadas. Hasta el pasado 30 de junio, siguiendo la estela de las políticas pospandemia, el Ministerio de Transportes bonificaba el 30% del billete y, el consistorio, el 20% restante, aunque desde la plaza del Pilar denunciaban que esas cifras se invertían a la hora de reclamarlas. Con todo, la aportación ministerial ha bajado a un 20%.

Por tanto, en estos momentos el decreto provoca que el precio del billete esté bonificado al 40%, y no al 50%, lo que hizo que subiese levemente de 0,45 a 0,54 euros hace un mes. Aunque, en la práctica, el ayuntamiento asume un gasto superior a esos porcentajes por usuario. En 2023, las arcas municipales soportaron un 75% del coste por viajero y, en 2024, un 68%. En datos absolutos, cada trayecto individual en bus le supone al consistorio 77 céntimos, cifra que baja a los 70 céntimos si se incluyen también los costes del tranvía.