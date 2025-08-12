Ya hay fecha para la reapertura de un popular Mercadona de Zaragoza

El pasado 12 de julio, Mercadona cerró provisionalmente una de sus tiendas en Zaragoza debido a un “proceso de reforma”. La compañía aseguró que esta renovación incluiría como novedad la sección Listo para comer, un espacio dedicado a la venta de comida preparada al momento que la cadena viene implantando desde 2018.

Durante este periodo, los 68 trabajadores de la tienda han sido “recolocados en otros centros de Zaragoza" con el objetivo de "cubrir necesidades de la zona". Una vez terminada la reforma, "volverán a este centro", explica Mercadona.

En los trabajos de reformas están participando 28 proveedores, que han dado empleo a 85 personas, con una inversión prevista de 1'9 millones de euros, según datos de la propia compañía.

La fecha de la próxima reapertura

Tras varios meses con la persiana bajada, Mercadona ya ha anunciado la reapertura de su tienda situada en la calle doctor Iranzo número 61, en el barrio Las Fuentes. La fecha concreta será el día 3 de septiembre, devolviendo a los clientes un supermercado completamente renovado. Mientras tanto, los vecinos del popular barrio de Zaragoza pueden acudir a los Mercadona cercanos de la Plaza Reina Sofía o Camino de las Torres.

La sección de Listo para comer del Mercadona de Santa Isabel. / Mercadona

Esta nueva obra incluirá la sección Listo para comer y un espacio de 11 mesas (y 44 sillas) donde poder consumir la comida. Este tipo de reformas forma parte del plan de ampliación de Mercadona, que en los últimos años ha modernizado muchas de sus tiendas en Zaragoza y otras ciudades.

Tras la reapertura, ya solo quedarán dos Mercadona en Zaragoza sin la sección de platos preparados al instante, el de la plaza Santo Domingo número 13 y el de la ronda ibón de Plan.