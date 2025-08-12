La ola de calor pasa factura a los bares: "En mayo pagamos 900 euros de aire acondicionado y en julio, 2.500"

La hora del vermú es sagrada para la gran mayoría de los zaragozanos y cuando los termómetros rozan los 40 grados muchos se preguntan si "merece la pena quedarse en la terraza"". Hay diversidad de opiniones, y quienes sufren las consecuencias de esta ola de calor, y no solo por las temperaturas, son los hosteleros. Las terrazas, casi siempre a rebosar, se encuentran a medio gas en las calles de la capital aragonesa. Las altas temperaturas se suman a los "no corre ni una gota de aire", que muchos viandantes comentan, provocando una migración del exterior al interior.

"Los que son fijos de terraza se van a quedar en la terraza", explica Humberto Miranda tras la barra del bar Memory. En ese establecimiento han notado menos clientes en la terraza, porque "al principio se quedan fuera, pero cuando el calor aprieta, entran".

Terrazas vacías en el centro de Zaragoza, este martes. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Otro de los efectos del calor lo notan en el bolsillo. El aire acondicionado "está a tope todo el rato y eso pasa factura, nosotros en mayo pagamos 900 euros de luz y en julio, 2.500", comenta Miranda. Pero, a pesar de la frescura de este aire acondicionado, hay clientes que se han quedado fuera. Es el caso de Natalia y Ares, dos estudiantes que entre tema y tema "salen de la biblioteca a echar el café". A ellas el calor no les importa mucho porque "siempre estamos en la terraza", sentencian. Abanico en mano, aguantan las altas temperaturas, pero, confiesan que a veces cuesta, "por lo menos estamos a la sombra y si cae agua, mejor". Ese "agua" al que se refiere son los vaporizadores instalados en la terraza, que "ayudan bastante" a refrescar el ambiente.

El aire acondicionado se nota en la factura, en mayo pagamos 900 euros de luz, en julio han sido 2.500 Humberto Miranda — Bar Memory

Pero no todas las terrazas cuentan con este sistema. En un paseo rápido por las céntricas calles de Zaragoza se pueden ver mesas solitarias apenas resguardadas del sol por sombrillas. "En la calle no se puede estar", comentan desde el interior del Bar Laurel, algo que corrobora su dueña, Yuwe Iyu, quien mira al único cliente que se sienta en su terraza.

"Estos días la gente entra más y si se quedan fuera, es poco rato", desarrolla. Fuera, con un pincho de tortilla y un refresco, Jeny admite que prefiere estar fuera, a pesar del calor, porque dentro "se agobia". La diferencia con otros días es que hoy estará "lo mínimo posible" y se irá a un lugar más fresco, "un vermú rápido y para casa".

Si se quedan fuera, es para poco rato Yuwe Iyu — Bar Laurel

En una calle cercana, en Lecker and Lecker, la terraza también está desierta. "A estas horas, poca gente", resume Jorge Sousa mientras atiende a una de las clientas del interior. El trajín de platos y camareros contrasta con la quietud de uno de los viales más transitados de la capital aragonesa, el paseo Pamplona, pero en Lecker and Lecker se unen al pensamiento colectivo de otros hosteleros: "solo los valientes se quedan fuera".

Valientes y fumadores

Pero en este paseo por las terrazas casi desiertas de Zaragoza descubrimos que además de valientes, muchos "defensores de terraza", son fumadores. Y es que es una de las frases más repetidas en el exterior del bar, "hace calor, pero como fumamos, es lo que hay", comenta José Luis mientras disfruta del descanso para comer con su compañero de trabajo.

A esa idea se suma Rosa, que acompañada de un abanico y una cerveza "bien fresquita", resiste a los cerca de 40 grados que marca el termómetro más cercano. "Tendría que estar dentro del bar con aire acondicionado, pero prefiero fumar y pasar calor", reconoce. Como ellos, el resto de la escasa clientela intenta sobrellevar la temperatura como puede, con bebidas frías e incluso pequeños ventiladores de mano. El resto se resguarda en el interior de los locales bajo el fresco del aire acondicionado.