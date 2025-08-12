Los sindicatos denuncian la avería de 45 buses de Zaragoza por el calor: "El taller no da abasto"

Dos de los principales sindicatos del autobús urbano de Zaragoza han denunciado que, este pasado lunes, se tuvieron que retirar a las cocheras hasta 45 vehículos por distintas averías, lo que supone el 20% de la flota (245 buses) que prestan servicio habitualmente. El CUT y Sattra han achacado esta situación, que suele repetirse habitualmente por el calor, a la "falta de mantenimiento".

Esta situación derivó, según denuncian, en aumentos de la frecuencia de paso por las paradas. "Lo que se suma a los recortes de verano y a que la empresa concesionaria del servicio, Avanza, sigue sin aplicar medidas urgentes para poner a punto la flota", apunta el CUT en un comunicado.

"El taller con sus efectivos no da abasto", ha añadido en la nota en la que ha afirmado que este martes algunos conductores no han podido prestar servicio por no tener autobús disponible. El sindicato ha criticado asimismo la realización "desorbitada" de horas extraordinarias y excesos de máximos de jornada diaria, que según afirma llegan a superar en muchas ocasiones las 12 horas, y ha lamentado que la empresa incumple tanto el Estatuto de los Trabajadores como el convenio colectivo, además de poner en riesgo la salud de sus trabajadores y la seguridad de la ciudadanía de Zaragoza.

El CUT ha recalcado que estos datos se han puesto en conocimiento tanto del Ayuntamiento de Zaragoza, que "ni audita ni obliga a cumplir las condiciones pactadas en los pliegos a Avanza", como de la Inspección de Trabajo, que no interviene como debería "sancionando con contundencia a una empresa que incumple repetidamente con los excesos de jornada de trabajo, hasta el punto de parecer connivente".

Por su parte, desde Sattra definen el servicio actual como "lamentable", lo que deriva en que coger el bus en Zaragoza sea "imposible" en verano. Y recalcan que el culpable no es el conductor, sino "el ayuntamiento".