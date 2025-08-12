Extraña maniobra en Zaragoza: un conductor circula por el arcén en plena A-2 y las redes arden
La grabación de una dashcam en la A-2, a la altura del Campus Río Ebro, muestra a un conductor circulando por el arcén y provoca un aluvión de comentarios en redes sociales
Las carreteras españolas están plagadas cada mes de agosto. Millones de personas se desplazan a diario hacia su destino vacacional mientras otras continúan con su rutina habitual de coger el coche para acudir a su puesto de trabajo. Sin embargo, otros puntos del interior de España se vacían durante estos días.
Zaragoza se convierte en un auténtico desierto a mediados de agosto por el fuerte calor, las fiestas de los pueblos y los más playeros que llevan ya unos días en la Costa Dorada. Conducir por la capital aragonesa estos días es mucho más sencillo que dentro de unas semanas, cuando todo vuelva a la normalidad y las principales arterias de la ciudad se llenen de nuevo. No hay ninguna zona con atascos ni siquiera en Plaza o Malpica.
Además, el verano es una época que aprovecha el Ayuntamiento de Zaragoza para hacer obras en distintos puntos de la capital aragonesa, provocando alteraciones en el tráfico. Uno de los puntos clave en el tráfico rodado de Zaragoza ha estado en obras durante los últimos 4 meses, obligando a modificar salidas y entradas. Se trata de la A-2 en la Ronda Norte a la altura del Campus Río Ebro.
Una maniobra peculiar
Una dashcam (cámara que tienen algunos vehículos en su parte frontal) ha captado una extraña infracción cometida por otro conductor en la citada carretera, a la altura de la salida para El Pilar y la avenida de Los Pirineos. El turismo deja de circular por la vía para hacerlo por un arcén muy ancho, saltándose una línea continua. Cuando llega el desvío, el conductor que ha cometido la infracción sigue recto como si hubiese circulado correctamente.
La peculiar maniobra ha generado runrún en redes sociales ya que fue compartida por el popular perfil 'Dashcam' con más de 178.000 seguidores en Instagram. Algunos usuarios justificaban el error del conductor alertando que la señalización ha cambiado en los últimos meses por causa de las obras. "Ha cambiado toda la señalización de esa zona este año y este turista aún no había pasado por ahí", afirma un usuario.
Mientras tanto, otros usuarios tiraban de ironía tras ver las imágenes. "Para uno que se sale con tiempo y lo criticáis", se puede leer en una publicación que supera las 75.000 reproducciones en la citada red social.
