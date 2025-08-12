Zaragoza rehabilitará nueve viviendas sociales en El Gancho

Los vecinos de las nueve viviendas sociales de la calle de Las Armas gastarán menos en energía gracias a las obras de rehabilitación que realizará el Ayuntamiento de Zaragoza. El edificio, construido en 1991, contará con una mejora de la envolvente térmica y el cambio de las carpinterías.

En concreto, se mejorarán las fachadas con un aislamiento de 12 centímetros de lana de roca, con un acabado de mortero mineral impermeable de fibra de vidrio, que contará con una terminación de pintura reflexiva antimoho, transpirable e hidrorrepelente. Además, se sustituirán las antiguas carpinterías de madera por otras de aluminio de altas prestaciones y vidrio doble, de manera que se minimizarán los puentes térmicos.

Con estos trabajos, se espera una reducción de más de un 70% de emisiones en la calificación energética del inmueble y una disminución de más del 72% del consumo de energía no renovable. De esta manera, los costes para la climatización del inmueble bajarán notablemente, un hecho especialmente importante en el caso de familias vulnerables.

El proyecto de rehabilitación se ha realizado desde el área de Arquitectura de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda. Su realización cuenta con un presupuesto base de licitación de 295.771,83 euros, de los cuales 108.000 euros proceden de ayudas específicas para el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), pendientes de resolución, y 166.782,07 euros de los Fondos Next Generation.

Otros proyectos

Esta actuación sigue a las ya realizadas en 288 viviendas sociales en la calle de Emmeline Pankhurst (Actur) en 2024, en la que se redujo la demanda de calefacción en un 85% gracias a una inversión de 4,2 millones de euros. Desde 2019, Zaragoza Vivienda ha gestionado más de 29 millones de euros en ayudas para la rehabilitación residencial. Los barrios de Delicias, San José y Las Fuentes han sido los que más han hecho uso de ellas.

La sociedad municipal cuenta también con las ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas particulares, que en su edición de 2024-2025 cuentan con un presupuesto de 6 millones de euros. Más de mil familias se han beneficiado de ellas, a través de sus dos líneas dirigidas a domicilios particulares. Estas se destinan a mejoras de accesibilidad en domicilios y reformas de viviendas cedidas a Zaragoza Vivienda para la gestión de su alquiler a través del programa Alquila Zaragoza.

El objetivo de estas ayudas, según defienden desde el consistorio, no solo es mejorar la habitabilidad de las viviendas, sino ampliar el parque de vivienda de alquiler social de nuestra ciudad. Por otra parte, las líneas destinadas a obras de rehabilitación de edificios completos han permitido la mejora en la eficiencia energética y la accesibilidad de más de 600 viviendas.

Además, a través del proyecto europeo NeutralPath, se actuará en dos manzanas de edificios en las calles Pedro Saputo, Alejandro Casona y Margarita Xirgu, cuyo propietario es Zaragoza Vivienda, con un total de 192 viviendas. El objetivo será la reducción de la demanda de energía térmica con la rehabilitación de las fachadas y la mejora de las ventanas, utilizando materiales de aislamiento innovadores. Dentro de este proyecto también se incluye la creación de un distrito de energía positiva, que creará un excedente de energía a través de la utilización de calderas de biomasa y la generación de energía a través de paneles fotovoltaicos.

Estas actuaciones se suman a las que se están realizando en los denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (grupos sindicales) y las acciones que beneficiarán al parque inmobiliario de la ciudad a través de los programas europeos InCube, Reflex, SuperShine o Chronicle.