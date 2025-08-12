Zaragoza sigue en racha: el Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado un premio de 35.000 euros en Zaragoza, en el sorteo celebrado el pasado 11 de agosto.

Marta Bernabéu, vendedora de la ONCE en el barrio de San José, ha sido la encargada de repartir la suerte en el entorno de la calle Doce de Octubre, a través de su terminal de punto de venta. Marta ha expresado su entusiasmo por haber podido compartir esta alegría con sus clientes. Además, Ascensión Casamián, vendedora en la localidad de Utebo, ha entregado un premio de 10.000 € gracias al rasca Platinum.

Con este, ya son tres los premios vendidos en Zaragoza en menos de una semana, consolidando la buena racha de fortuna de la región. Cabe recordar que el primer premio de la Lotería Nacional cayó hace pocos días en la capital aragonesa donde se repartieron más de dos millones de euros.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.500 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.