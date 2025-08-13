Tormenta seca en Zaragoza: 40 salidas de los bomberos en dos horas y media

El parque Tío Jorge tuvo que ser cerrado por precaución tras la caída de dos árboles

Trozos de árbol en la calle Doctor Fleming de Zaragoza, este miércoles

Trozos de árbol en la calle Doctor Fleming de Zaragoza, este miércoles

El Periódico de Aragón

La tormenta seca y las rachas de viento que azotaron anoche a la capital aragonesa provocaron numerosos avisos por los motivos habituales en estos casos (ramas, toldos, etc.), sin que se produjeran circunstancias relevantes, informa el ayuntamiento.

Por precaución, se cerró el parque Tio Jorge a las 22.15 y durante menos de una hora tras la caida de dos árboles.

Aproximadamente, los Bomberos de Zaragoza realizaron 40 salidas directamente relacionadas con la meteorología entre las 20.30 y las 23.00. En total, como informan desde Bomberos, unas 200 llamadas, muchas de ellas repetidas de los mismos servicios.

