Tormenta seca en Zaragoza: 40 salidas de los bomberos en dos horas y media
El parque Tío Jorge tuvo que ser cerrado por precaución tras la caída de dos árboles
La tormenta seca y las rachas de viento que azotaron anoche a la capital aragonesa provocaron numerosos avisos por los motivos habituales en estos casos (ramas, toldos, etc.), sin que se produjeran circunstancias relevantes, informa el ayuntamiento.
Por precaución, se cerró el parque Tio Jorge a las 22.15 y durante menos de una hora tras la caida de dos árboles.
Aproximadamente, los Bomberos de Zaragoza realizaron 40 salidas directamente relacionadas con la meteorología entre las 20.30 y las 23.00. En total, como informan desde Bomberos, unas 200 llamadas, muchas de ellas repetidas de los mismos servicios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las dos futuras avenidas que cambiarán para siempre el tráfico de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Esta es la peor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas de Google: 'Cada dos por tres pasa algo
- El Gobierno de Aragón alerta de la difusión de prácticas ilegales en el Pirineo en redes sociales
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Aragón baraja una veintena de sedes para distribuir visitantes
- Octavio López (PP) pide perdón por la polémica sobre Sánchez en San Lorenzo: 'Mi talante está en las antípodas de lo que puede desprenderse de las imágenes
- Del cafetal colombiano a la provincia de Teruel: 'Siempre he creído que vivir en un entorno tranquilo y sano es un derecho
- La gratuidad del transporte público para menores de 15 años provoca un 'boom' en las tarjetas ciudadanas de Zaragoza