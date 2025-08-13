Zaragoza busca poner coto al ruido: comienzan las mediciones en los barrios

El Ayuntamiento de Zaragoza ha empezado a realizar las primeras mediciones de ruido relacionado con el ocio en diferentes puntos de la ciudad. Esta iniciativa, que tendrá continuidad con más mediciones previstas este otoño, se lleva a cabo en el marco del contrato para desarrollar la Estrategia de Gestión del Ruido Ambiental de Zaragoza, que tiene entre sus objetivos la caracterización de focos de ruido en la ciudad.

La empresa adjudicataria, AAC Centro de Acústica Aplicada, instaló equipos de medición en seis puntos distintos que estuvieron recopilando información durante varios días. En septiembre se volverán a instalar sonómetros en otros lugares, de manera que se complete la recogida de datos en los entornos seleccionados.

“Estas mediciones -ha explicado la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes- son la muestra de nuestra implicación y compromiso para sacar adelante el Plan de Acción a que nos compromete el Mapa Estratégico de Ruido. Vamos a trabajar para recopilar los datos que nos permitan, a su vez, poner en marcha diferentes iniciativas que nos ayuden a mejorar la convivencia y el bienestar ciudadano en relación a un problema tan cotidiano como es el del ruido”.

Sonómetros

Ya se han recogido datos en la calle Manifestación (entorno de la calle del Temple); entorno Plaza de Santa Cruz-Plaza de San Braulio; Doctor Cerrada; Plaza de San Miguel-calle Heroísmo; zona de Doctor Casas- Bolonia; y Plaza de los Sitios. Entre los lugares seleccionados para próximas mediciones figuran las zonas saturadas de Plaza de San Francisco, San Vicente de Paúl-La Magdalena o León XIII-Pedro María Ric, entre otros.

Los datos recogidos serán uno de los puntos de partida necesarios para la futura elaboración del Plan de Acción asociado al Mapa Estratégico de Ruido, que fue aprobado la pasada semana por el Gobierno de Zaragoza.

Tal y como se informó hace unas semanas, el Mapa Estratégico de Ruido (MER) es una base de trabajo que servirá -tal y como se está trabajando ya- para la realización posterior de un Plan de Acción. Los datos que recoge el Mapa de Ruido ahora aprobado corresponden al año 2022 y el Ayuntamiento ya trabaja en la realización de una versión actualizada que se publicará en 2027.

Los mapas estratégicos de ruido son una herramienta esencial en la gestión de la contaminación acústica. Determinan el grado de exposición de la población al ruido ambiental en diferentes niveles de presión sonora. Se deben actualizar cada 5 años para valorar la eficacia de las actuaciones realizadas.

Tatiana Gaudes ha recordado que “el MER es una base de trabajo que no debe confundirse con un estudio detallado de dónde están localizadas, al milímetro, las diferentes fuentes sonoras. El Mapa se centra, porque así lo establece la normativa, en analizar tráfico viario, ferroviario y actividad industrial. De hecho -ha añadido-, es importante destacar que el Mapa Estratégico de Ruido aprobado a finales de julio seguramente no muestra la estricta realidad actual de Zaragoza”.

Por este motivo, ya se están preparando los pliegos para licitar un nuevo estudio que verá la luz en el año 2027 y que se ajustará mejor a la realidad actual de la ciudad.

Plan de acción

Mientras tanto, el ayuntamiento ya trabaja en la elaboración del Plan de Acción, que son las medidas que se propondrá poner en práctica, en concreto, en relación al ruido generado por el ocio, la movilidad y otros indicadores que también tiene relación con la convivencia ciudadana con el ruido como elemento protagonista.

Desde el ayuntamiento se recuerda, no obstante, que -tal y como establece la normativa- focos de ruido como las actividades militares (incluyendo el aeropuerto) están excluidas del ámbito de aplicación de la misma. Respecto a la actividad del aeropuerto civil, tampoco está recogida en el Mapa Estratégico de Ruido, ya que éste recoge la huella sonora incluida en la aglomeración urbana de Zaragoza. El objeto del MER es mostrar la afección generada por diferentes focos de ruido ambiental que afectan, específicamente, a dicha aglomeración.