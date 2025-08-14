"No había pasado en 40 años", este barrio de Zaragoza estalla contra el ayuntamiento por "maltratar las fiestas populares"

La Asociación de Cabezudos de Las Fuentes ha denunciado hoy que, por primera vez en más de 40 años, el Ayuntamiento de Zaragoza ha denegado los permisos para la celebración de los dos recorridos de la comparsa de cabezudos pare el próximo día 30 de agosto, coincidiendo con las fiestas del barrio de Las Fuentes.

Esta decisión, ha sido notificada hoy por el Servicio de Dominio Público dependiente del Área de Participación Ciudadana y se basa en la no disponibilidad de efectivos policiales suficientes para ese día al coincidir con la llegada a Zaragoza de la Vuelta Ciclista a España.

Para la Asociación de Cabezudos, responsable de la comparsa, este argumento no es válido puesto que ninguno de los recorridos coincide en horas con la etapa y porque estos permisos fueron solicitados al ayuntamiento hace 3 meses. A juicio del presidente de la Asociación, Manuel Moisés Fernández Tena, “este argumento es una excusa con la cual el ayuntamiento pretende concentrar todo el foco de atención en la llegada de la vuelta, postergando actos tan arraigados como las comparsas de cabezudos”.

En esta línea, Fernández Tena, ha destacado que esta decisión “es un paso más en el maltrato del Gobierno municipal a las fiestas populares. Primero fueron las tasas a los feriantes, luego el intento de cobrarnos tasas a las comparsas de cabezudos y ahora esta decisión que jamás se había adoptado en más de 40 años”.

Además, lamentablemente, no se trata de una fecha cualquiera. Como señala el presidente de la asociación, el último sábado de fiestas es el día de mayor afluencia en el que durante los dos recorridos salen los más de 30 cabezudos que componen la comparsa (la mayor de Zaragoza) con la presencia también de la “chiquicomparsa” llevada por los hijos de los miembros de la asociación. “Se trata de un golpe muy duro y muy doloroso para todos, aunque estaremos el resto de días con más ilusión que nunca”.

No obstante, Fernández Tena anuncia que, con toda seguridad, plantearán algún acto de protesta y reivindicación ante lo que consideran “un acto arbitrario e injusto. No puede ser que la alcaldesa quiera venir todos los años a hacerse la foto y cuando tiene una foto más interesante para ella, nos prohíba salir”.