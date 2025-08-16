Aparatoso incendio en el Parque Tecnológico de Reciclado de La Cartuja (Zaragoza)

A primera hora de este sábado se ha declarado un incendio en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) de La.Cartuja. en Zaragoza. Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Zaragoza con una dotación de tres autotanques, dos nodrizas, brazo articulado y ambulancia y un vehículo de mando.

Se trata de una zona con neumáticos apilados que ha provocado una columna de humo muy visible. Se de la circunstancia de que se trata sde una sección que ya se había quemado anteriormente.

Las labores de extinción se están viendo beneficiadas por la ausencia de viento.

