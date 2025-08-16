Así es por dentro la Asociación Dogs Life, un pequeño refugio para perros potencialmente peligrosos en Zaragoza

“Ya no merece la pena”. Esto fue lo que le dijeron sobre Sámbalo a Marian Ibáñez, fundadora de la Asociación Protectora Dogs Life. Era un dogo argentino muy corpulento, con un pelaje blanquecino, un morro ferozmente grande, y sin una familia a la que acompañar. La primera vez que le vio en el evento ZaraPeluda —un encuentro pro adopción de perros y gatos— tenía tan solo cuatro años y “daba miedo”. Pero fue amor a primera vista.

Marian pasó mucho tiempo pensando en Sámbalo hasta que, más de siete años después, sus caminos volvieron a juntarse. Él, antes tan vigoroso y jovial, se había convertido en un perro irreconocible arrastrado por las huellas de un cáncer terminal. “Yo lo conocí tal y como era él, en su esencia. Y cuando me lo llevé a casa, era otro perro”, recuerda Marian.

Fue Sámbalo y el recuerdo del movimiento de su cola, sus intensos ojos negros y su fidelidad lo que hizo que Marian pusiera los cimientos de lo que es, actualmente, un pequeño refugio para perros potencialmente peligrosos.

La familia perruna de Dogs Life

La Asociación Protectora Dogs Life lleva en marcha desde abril de 2025 y ayuda a perros de difícil adopción a encontrar su lugar en el mundo. El objetivo de su impulsora es crear el primer santuario para perros de Zaragoza y, aunque está siendo un camino difícil, poco a poco va cogiendo forma.

Actualmente, dos perros residen en un gran terreno habilitado para los animales. En cada recoveco del lugar hay un can que, aunque no haya tenido la oportunidad de formar parte de Dogs Life, no quieren olvidar. Fotos de distintos perros de diversas razas cuelgan de las paredes de una caseta hogareña como recuerdo de que, pese a no tener la ocasión de contar con una familia, ella les hubiera “tenido y querido igual”.

Francisco, un PPP de la Asociación Protectora Dogs Life. / EPA

Los perros que llegan a la asociación son PPPs —perros potencialmente peligrosos— y de difícil adopción que forman parte del Centro de Protección Animal. Francisco es la esencia de Dogs Life. Un pequeño mestizo de once años, ciego y sordo, que “después de una vida de tristeza, merece encontrar un hogar lleno de amor”.

“La gente está cada vez más entusiasmada con la adopción, pero hay cierta parte de perros que no va a salir —admite apenada la fundadora—. Vas a adoptar un perro con ilusión, y a Francisco no lo vas a adoptar porque sabes que se te va a morir pronto”. Y es que este es uno de los principales problemas que sufren las protectoras, que “la edad no perdona”.

Un segundo perro se asoma entre las vallas y la maleza. Skay tiene tan solo cinco años, y cuatro de ellos los pasó entre las paredes de un chenil de la perrera. Un fornido pitbull con su morro en forma de flecha, unos ojos avellana y un color chocolate que inunda su pelaje. Por su linaje canino, espera una adopción temprana tras llegar hace unos meses a Dogs Life.

Skay, un PPP de la Asociación Protectora Dogs Life. / EPA

Los PPPs, los perros más difíciles de adoptar

Los PPPs lideran la lista de abandono animal en España. Los prejuicios sobre algunas razas siguen existiendo y, por consiguiente, la probabilidad de encontrar un hogar disminuye. Las protectoras cada vez se ven más colapsadas ante el nivel de desamparo de según qué variedad canina. Por ello, Marian tiene un objetivo clave en esta asociación: crear un hogar canino para ellos.

Para llegar al santuario de perros queda mucho por recorrer, pero Marian lo tiene claro: “Esto es una vida de perros, dedicada a ellos”. Por ello, no se rinde ante los desafíos cotidianos. Tiene claro que quiere crear un lugar dedicado a la protección, cuidado y recuperación de perros potencialmente peligrosos y de difícil adopción para que, por fin, tengan un lugar que se sienta hogar.

Entrada de la Asociación Protectora Dogs Life. / EPA

La necesidad de ayudar

A día de hoy, la asociación cuenta con una decena de voluntarios que se ocupan de los paseos, acondicionamiento del espacio y de mimar a los animales. En tan poco tiempo, ya han conseguido que un par de canes encuentren una casa donde sentirse queridos. Comenzó sin nada, con las manos vacías, pero su motivación le ha llevado a mejorar las vidas de los demás, y la suya propia.

Asimismo, espera que, a corto plazo, pueda realizar distintas actividades como un rastrillo solidario, seminarios, excursiones y conseguir una red de socios sólida para llegar al objetivo final. Mientras tanto, su motivación por los perros le ayuda a seguir dando voz a aquellos pequeños olvidados y “recordar que existen, que tienen cara y un nombre propio”.