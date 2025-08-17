Mood Pool & Beer, el bar más versátil del Casco con monólogos y música en directo

En el centro de Zaragoza, las primeras notas de Fix You, de Coldplay, comienzan a sonar. "Yo intentaré arreglarte" es lo que dice el estribillo de esta canción que nos transporta al momento más nostálgico de nuestra vida. Pero fue esa frase la que se les vino a la mente a Michel Pérez y Arancha González cuando vieron por primera vez un local situado en la calle San Andrés número 9.

Tres negocios diferentes intentaron echar raíces en el local, pero no tuvieron suerte. Y es que, a veces, a la cuarta va la vencida. Michel y Arancha decidieron liarse la manta a la cabeza y, tras una reforma integral en la que hicieron desaparecer cualquier resquicio de historias pasadas, subieron la persiana del bar Mood Pool & Beer en septiembre de 2023.

"No queríamos ser una cafetería y ya está, no queríamos ser un sitio de copas y ya está; no queríamos ser una cosa concreta", cuenta Michel, socio del local. Ni un restaurante, ni una taberna, ni nada que se le pareciera; lo que los dueños del Mood querían era un lugar acogedor donde los clientes se sintieran a gusto sin necesidad de etiquetar.

En cada rincón, un pedazo de los dueños

Decenas de cuadros adornan sus paredes desde los que te observan fijamente personajes destacados de la música y el cine como Michael Jackson, Marilyn Monroe, Phil Collins o Freddie Mercury. "Este bar lo hemos decorado los dos socios, le dimos forma a lo que somos —admite Michel—. Aunque no estemos aquí presencialmente, saben que somos nosotros".

En cada rincón se puede encontrar un pedazo de ellos, pero hay dos zonas que ya son de todos: el escenario y la planta baja. Un pequeño escenario negro se abre paso entre mesas y sillones para dar lugar a espectáculos en directo; una forma de dar a los artistas la oportunidad de "ponerse encima del escenario y tocar frente a su gente".

Billar y dardos en Mood Pool & Beer / Mood Pool & Beer

"Otra cosa que teníamos claro que tenía que haber es un billar", confiesa Michel. La importancia viene del pasado de su socia, Arantxa, quien ha sido campeona de España de billar y jugadora destacada de la Selección Española a nivel internacional. De ahí el "apellido" del local: Pool & Beer, Billar & Cerveza, que no piscina y cerveza.

"Ofrecemos calidad en el servicio y calidad en el producto"

Y aunque la cerveza sea un punto clave en la vida del bar, son sus 9 metros de barra coctelera y sus cafés de especialidad lo que despierta el interés de los usuarios. "Ofrecemos calidad en el servicio y calidad en el producto", expone el socio. Y esa misma filosofía la aplican a su reducida —aunque pensada al detalle— gastronomía.

En su primer año de apertura se presentaron al Concurso de Croquetas de Zaragoza, del que se llevaron una grata experiencia y una motivación inspiradora. No se rindieron y en 2025 volvieron a inscribirse y consiguieron quedar finalistas. En 2023 tan solo contaban con un par de croquetas en su carta; después de dos años, son más de 14 tipos de este manjar español los que conforman la oferta culinaria.

Poco a poco van añadiendo innovaciones a su propuesta gastronómica. Actualmente, cuentan con pequeños picoteos y tapas que acompañar con uno de esos vermuts en el que "mezclan cinco martinis" en las medidas que ellos quieren y que, según Michel, son un auténtico punto fuerte.

Barra de coctelería de Mood Pool & Beer / Mood Pool & Beer

Novedades en el Mood

Con la llegada del invierno, Mood comenzará a ofrecer conciertos y monólogos todos los jueves. "Queremos ofrecer cositas tranquilas, que puedas disfrutar del bar sin escuchar los altavoces, teniendo música en directo", confiesa Michel. Este cambio irá acompañado de una extensión en la carta que el socio todavía no quiere desvelar, pero que se sabrá tras su vuelta, el 25 de agosto.

Después de dos años en el negocio, Michel lo tiene claro: "Lo importante no solo es escucharse a uno mismo y decir ‘quiero hacer esto’, es escuchar a nuestros clientes para ver qué necesidades o qué carencias tenemos que podamos cubrir". Asimismo, todas las decisiones que toman lo hacen teniendo claro que no son competencia de nadie, sino "un complemento a todo".