Así es el piso a la venta con piscina más barato de Zaragoza: terraza y plaza de garaje por menos de 200.000 euros

Encontrar una buena oferta para comprar una casa se ha convertido en toda una odisea para muchas personas en toda España. El precio de la vivienda no para de subir y cada vez debes invertir más ahorros en la entrada de un piso, ya sea de obra nueva o de segunda mano. Aun así, el mercado vive un buen momento y la compraventa se ha disparado en algunas comunidades como Aragón, donde ha crecido un 38% en el último mes.

Zaragoza es una de las pocas grandes ciudades de España donde todavía se pueden encontrar buenas oportunidades para comprar vivienda. En la capital aragonesa hay barrios tradicionales que siguen atrayendo nueva población y otros de nueva creación a donde no paran de mudarse parejas jóvenes con poder adquisitivo.

Algo que ya no sucede en Madrid y Barcelona, donde los precios, incluyendo el alquiler, están por las nubes. Esta situación obliga a muchos jóvenes a quedarse en casa de sus padres hasta pasados los treinta o a buscar compañeros de piso para compartir gastos.

Cuando te vas a gastar tanto dinero en una vivienda quieres comprar la mejor casa posible dentro de tu presupuesto. A todo el mundo le gusta tener una piscina privada o comunitaria donde poder refrescarse en verano, así como terraza e incluso plaza de garaje para aparcar sin dar vueltas al vecindario.

Gran terraza y zona deportiva en Zaragoza

Echando un vistazo a las ofertas de pisos en venta en Zaragoza hemos encontrado el piso con piscina más barato por menos de 200.000 euros. Se trata de una vivienda situada en una zona residencial del barrio del Picarral que cuenta con 75 metros cuadrados distribuidos en dos dormitorios dobles, un salón luminoso, cocina y baño.

Además, este piso en Picarral localizado dentro de una urbanización privada con zona deportiva, zonas infantiles, jardines y una piscina, cuenta con una terraza de 20 metros cuadrados donde podrás reunirte con amigos y familiares cuando haga buen tiempo.

Cocina de la casa a la venta con piscina más barata de Zaragoza / IDEALISTA

En el precio (199.000 euros) está incluida una plaza de garaje de 10 metros cuadrados y un trastero donde almacenar todo lo que no uses a diario. La zona es tranquila y dispone de transporte público, colegios, supermercados, restaurantes, bares y parques.

El piso se vende sin muebles, ideal para que decidas si quieres hacer una pequeña reforma en baño o cocina, las zonas más antiguas de la vivienda, aunque están en perfecto estado.