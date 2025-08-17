Volar al peor aeropuerto de Europa es posible desde Zaragoza: "Es viejo y nada cómodo"

Todo el mundo quiere viajar en verano. Las playas de España están abarrotadas desde principios de junio mientras que pasear por los destinos más turísticos de Europa como París, Roma, Londres o Barcelona es toda una odisea para cualquier turista. Por otro lado, ciudades de interior como Zaragoza se vacían por completo ya que sus habitantes 'vuelan' del calor de la Ribera del Ebro en julio y agosto.

Cuando los turistas pagan por un servicio como puede ser el vuelo o un hotel se fijan en todos los detalles desde cómo es el aeropuerto desde el que despegan hasta las frecuencias del autobús que les lleva hasta su punto de estancia durante las vacaciones. En ocasiones, el presupuesto es tan ajustado que muchos viajeros optan por volar a aeropuertos más alejados de su destino donde aterrizan compañías de bajo coste como Ryanair o easyJet.

Una de las grandes ventajas de planificar tus vacaciones es sin duda la posibilidad de llegar a tu destino viajando en avión desde tu propia ciudad. Zaragoza cuenta con varios vuelos regulares a destinos más que interesantes para cualquier escapada.

Desde la capital aragonesa se puede volar a Milán, París, Londres, Marrakech, Fez, Santiago, Palma y Bruselas con Ryanair y a Roma, Bucarest, Cluj con Wizz Air. La oferta la completan Menorca con Volotea y las Islas Canarias con Binter sin tener en cuenta los chárter que parten desde el Aeropuerto situado en Garrapinillos. Pues resulta que desde la capital aragonesa se puede volar al peor aeropuerto de Europa según la popular influencer Giovanni Cersósimo.

"El traslado te lleva dos horas"

"Estoy en el peor aeropuerto de Europa. Aunque te lo venden como París-Beauvais, está a noventa kilómetros de la capital y el traslado puede llevarte más de dos horas. La única forma directa de llegar a París es con Aerobús que cuesta 17 euros por tramo", reclama la creadora de contenido viajero acerca de un aeropuerto con mucha demanda durante todo el año.

Otra de las quejas de Giovanni son sus horarios ya que afirma que el aeropuerto cierra por las noches habiendo vuelos muy temprano. "Si tienes un vuelo muy pronto o muy tarde te puedes olvidar de dormir en el aeropuerto ya que cierra y te echan por lo que vas a tener que esperar afuera llueva, nieve o truene", explica.

Por último, la influencer no duda en criticar la propia infraestructura del aeropuerto. "Es pequeño, viejo, sin lugares cómodos para sentarte o esperar. No puedes enchufar tu móvil para cargar. Además, hay pocas opciones para comer y a veces la ventilación está complicada", concluye Gianni reafirmando que el Aeropuerto de París-Beauvais fue una base militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Sigue en el aire

París tiene otros dos aeropuertos mucho más cercanos al casco urbano como son Charles de Gaulle y Orly. Además, París-Beauvais no es el único aeropuerto lejano a la ciudad principal al que aterrizas si vuelas desde Zaragoza ya que sucede algo similar con Bruselas-Charleroi, Milán-Bérgamo y Londres Stansted.

Cabe recordar que la continuidad de la línea regular de Zaragoza a París-Beauvais está en el aire. Y es que todo parece indicar que Ryanair quitará este vuelo durante la temporada de invierno y el último avión despegará desde Garrapinillos a la capital de Francia el próximo 24 de octubre.