Abre una nueva tienda de ropa en la Torre Outlet de Zaragoza
El centro comercial de la capital aragonesa de la bienvenida a una nueva apertura
El centro comercial de la Torre Outlet de Zaragoza se prepara para dar la bienvenida a una nueva marca textil que mejore la oferta para sus clientes. La firma Terranova, nacida en 1988 en Romagna (Italia), ha elegido esta ubicación para abrir su primera tienda en Aragón.
Sus productos van desde moda masculina, femenina, infantil hasta ropa interior y son muy son coloridos, actuales, innovadores y, sobre todo, asequibles. Terranova, marca insignia del grupo italiano Teddy, cuenta con más de 900 tiendas en 40 países, y se ha consolidado como un referente internacional por su excelente relación calidad-precio, su espíritu joven y su apuesta por la moda accesible para todos.
Sus colecciones abarcan desde ropa casual para hombre, mujer y niños, hasta líneas de ropa interior y básicos renovados con un enfoque fresco y urbano. Con una propuesta que combina estilo, variedad y una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado, Terranova ha sabido mantener la atención al detalle sin renunciar a una moda low cost para todos los bolsillos.
En La Torre Outlet Zaragoza, Terranova se posiciona como una opción ideal para quienes buscan un nuevo fondo de armario en tendencia y a buen precio. “Estamos muy satisfechos de anunciar la llegada de Terranova a La Torre Outlet Zaragoza. Esta nueva incorporación refuerza nuestra propuesta de una moda asequible para todos y completa nuestra oferta comercial, permitiéndonos seguir mejorando la experiencia de compra de nuestros visitantes”, ha destacado Claudio Poltera, director del centro.
