Adiós a la ola de calor y vuelven las tormentas: ¿cuándo descargarán las fuertes lluvias en Zaragoza?

Tras un caldeado verano con temperaturas que han rozado los 45 grados, la ola de calor da tregua a Aragón, pero la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que se acerca un periodo de intensas tormentas que podrán poner fin a las altas temperaturas y al tórrido verano.

La amenaza de lluvia se va a prolongar durante las últimas semanas de agosto, lo que causará que los termómetros bajen hasta los 22 grados de máxima. La AEMET ya ha activado el aviso amarillo por tormentas en la Ibérica aragonesa, sobre todo en el norte.

Se prevén precipitaciones que descarguen hasta 40 litros por hora, produciendo así una lluvia moderada por todo el territorio aragonés, que podría ir acompañada de granizo y fuertes rachas de viento. Estas condiciones podrían provocar acumulaciones importantes de agua en cortos periodos de tiempo.

Serán el Pirineo oscense y el Bajo Aragón los que sufrirán el temporal en mayor medida, con tormentas locales intensas a partir de este lunes. La Ribera del Ebro de Zaragoza permanece en riesgo por intensos chubascos y fuertes rachas de viento, por lo que cualquier precaución es recomendable.

¿Cuándo comenzarán las tormentas en Zaragoza?

Las primeras lluvias en Zaragoza están previstas a partir de las ocho de la mañana, con un pronóstico de 90% de probabilidad de precipitación y rachas de viento de 21 kilómetros hora desde las ocho de la mañana. La tormenta descargará este martes 19 de agosto y se prolongará durante toda la semana, dando a los zaragozanos un pequeño respiro después de un verano marcado por temperaturas extremas y breves periodos de lluvia.

Será mañana cuando comiencen estas previsiones. Vienen acompañadas del fin de la ola de calor, aunque las temperaturas superarán de la misma manera los 30 grados, manteniendo un ambiente cálido por todo el territorio aragonés.

Se recomienda seguir las indicaciones de protección civil y estar atentos a posibles actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente a lo largo del día.