El PSOE cuestiona la "capacidad de gestión" de Chueca al no compatibilizar los cabezudos y la Vuelta

La concejala del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Cerdán, ha criticado la "capacidad de gestión" de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y del Gobierno de la ciudad por no compatibilizar la celebración de la salida de los cabezudos en el distrito de Las Fuentes con el paso de la Vuelta 2025 por la capital aragonesa.

"El ayuntamiento de la cuarta ciudad de España es incapaz de organizar y garantizar el ocio y la seguridad de varios eventos a la vez, y más cuando se supone que la Vuelta Ciclista termina sobre las cinco y media de la tarde y los recorridos de cabezudos estaban programados entre las seis y las siete menos cuarto", ha expresado Cerdán.

En rueda de prensa, Cerdán ha recordado que las fiestas de los barrios son todos los años más o menos en las mismas fechas y en esa organización "había que adaptar la Vuelta Ciclista y no al revés, como ha hecho el Gobierno de la ciudad", ha diferenciado.

A su parecer, con esta actuación, el Gobierno de Zaragoza "lo único que ha hecho es dejar clara cuál es su prioridad, que precisamente no son los barrios y ha trasladado su problema y su falta y nula capacidad de gestión a una comisión de fiestas, que suelen estar formadas por entidades, asociaciones y vecinos que emplean su propio tiempo personal y familiar para organizar las fiestas en su barrio".

"Lo que no puede hacer su propio ayuntamiento es transmitirle esa responsabilidad, que les solucionen los problemas que ellos mismos causan y ponerles continuamente trabas para organizar las fiestas", ha añadido. Su impresión es que el equipo de Gobierno, cada año, "les ponen más impedimentos, que con muchísimas dificultades van solventando para que todos los años haya fiestas en los barrios y que poder disfrutar de ellas".

"Trabas"

La concejala del PSOE ha relatado que este pasado jueves, por primera vez, este ayuntamiento "denegó los permisos" para que las comparsas de cabezudos realizaran los recorridos programados el 30 de agosto, y que habían solicitado hace tres meses, con el argumento de "falta de efectivos" para "garantizar" la seguridad de estos recorridos, ya que los mismos estarían cubriendo la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que termina en Zaragoza.

Tras recordar que no es la primera vez que esto sucede, desde el ayuntamiento se dijo que se había llegado al acuerdo de que el recorrido de los cabezudos se hicieran en el interior del Parque de Torrerramona, en Las Fuentes, pero "nuevamente es una información sesgada y carente de veracidad", ha aseverado Cerdán.

"La realidad --ha subrayado-- es que, el 12 de agosto, llamaron a la responsable de la Comisión de Fiestas de las Fuentes y le informaron de que tenían que denegar el permiso para realizar el recorrido de cabezudos el 30 de agosto por la tarde, debido a la falta de efectivos, y, si acaso, se les podría autorizar que salieran estos cabezudos ese día por el interior del Parque Torre Ramona".

Al entender los integrantes de la comparsa de cabezudos que el final de una etapa de la Vuelta Ciclista a España es un evento que le puede dar una gran repercusión a la ciudad, decidieron renunciar al recorrido por las calles y hacerlo en el parque Torreramona por la mañana, pero, al día siguiente, les informan de que también cancelaban el recorrido de la mañana", ha expuesto la concejal del PSOE.

La respuesta del PP

El concejal municipal de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha replicado a la concejal socialista, Eva Cerdán, que "es completamente falso" que se haya denegado el permiso para la salida de la comparsa de cabezudos de Las Fuentes el próximo día 30 de agosto.

Mendoza ha explicado que el Gobierno de la ciudad ha trabajado junto a la Policía Local y la Comisión de Fiestas para "asegurar" que los cabezudos puedan salir a la calle ese día.

Asimismo, ha subrayado que la Comisión de Fiestas de Las Fuentes le ha trasladado que "renuncia" a que los cabezudos salgan en horario de mañana en el Parque Torre Ramona y que, por la tarde, se ajustan al cambio solicitado por la Consejería municipal de retrasar la salida a las 19.30 horas para poder mantener el recorrido original solicitado, acompañados de la Policía Local.

Mendoza ha señalado además que el Partido Socialista "miente en algo tan básico como que no han hablado con el Gobierno porque el consejero está de vacaciones, cuando la propia concejal Eva Cerdán, que ha hecho estas declaraciones, ha compartido conmigo actos públicos esta misma semana. No hablan con el Gobierno porque si no, no tendrían la excusa para seguir mintiendo".