El rifirrafe entre un conductor y un ciclista en el centro de Zaragoza: "Cómprate una vida maño"

No tiene nada que ver el tráfico de verano al del resto del año en las principales ciudades de España. Con la llegada de la época estival, muchos españoles ponen rumbo a su lugar de vacaciones abandonando su residencia principal y dejando las calles prácticamente desérticas. Esta situación también se da cada verano en Zaragoza.

Aunque el volumen de vehículos disminuya considerablemente, los conductores deben mantener una precaución máxima al volante a la hora de circular por las calles de la capital aragonesa. A lo largo de la ciudad se cometen a diario numerosas infracciones que pasan desapercibidas a los ojos de la ley y que quedan impunes para la alegría de muchos conductores.

Desplazarse por Zaragoza en tu vehículo personal suele conllevar una serie de riesgos. En muchas ocasiones, los conductores se tienen que fijar más en lo que hacen el resto de vehículos de la vía que su propia forma de conducir. Cuando hablamos de vehículos también hacemos referencia a la presencia de bicicletas o patinetes que han cambiado la forma de moverse en muchas ciudades.

El verano provoca un éxodo masivo de zaragozanos hacia la costa o el Pirineo por lo que muchas calles de la ciudad se quedan completamente vacías. Aunque parezca que estás conduciendo casi solo por la ciudad no te puedes relajar en ningún momento porque cualquier despiste puede terminar en un accidente o percance al volante.

Un rifirrafe en pleno centro de Zaragoza

La popular cuenta @Dashcams, cámaras de salpicadero en castellano, ha compartido un vídeo donde un conductor coge un gran enfado por culpa de un ciclista que, en vez de circular por el carril bici que tiene a su izquierda, lo hace por la calzada.

"Pero este tío", comienza confesando el conductor del coche tras llevarse una peineta del ciclista. La acción ha tenido lugar en el cruce entre paseo Sagasta y camino de Las Torres. "¿Por qué alguien haría esto?", se pregunta de manera incrédula el conductor del vehículo que no se cree lo que está viviendo.

El ciclista, en vez de continuar recto hacia el parque Pignatelli, gira a mano derecha y es cuando el conductor del vehículo le suelta un "cómprate una vida maño". El vídeo cuenta con más de 300 mil reproducciones y 2.000 comentarios que no han dudado en darle la razón al conductor del coche.