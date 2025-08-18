¿Cuáles son los 'souvenirs' que más se llevan los turistas de Zaragoza?

Aunque estos días de agosto las calles de Zaragoza están más vacías de lo normal, es en verano cuando la capital recibe más turistas. El año pasado pasaron por la ciudad 1,2 millones de visitantes, un 8,9% más que en 2023, lo que representó un aumento en el impacto económico de la ciudad puesto que el turismo generó 682 millones de euros. Una de las actividades más comunes que realizan es la compra de souvenirs, pequeños recuerdos para regalar y recordar la ciudad. Imanes, llaveros o frutas de Aragón son los souvenirs más comunes; sin embargo, lo que compran los turistas depende también de su edad y origen.

A pesar de ser Zaragoza una ciudad de paso, puesto que los visitantes suelen hacer una o dos noches, el incremento de turistas se ha ido notando a lo largo de los años y su impacto económico también. Las tiendas de souvenirs, entre otras, son la que dan impulso a esos beneficios en temporada estival, ya que desde junio y hasta las Fiestas del Pilar gozan de su temporada alta.

¿Y qué compran las personas que visitan Zaragoza? Por supuesto los clásicos imanes y llaveros, al igual que las figuras de la Virgen del Pilar. No obstante los recuerdos que se llevan los turistas dependen también de la edad o el origen. En el caso de la edad, desde Regalos la Mañica explican que "se nota la diferencia". Los mayores suelen llevarse más bien vírgenes, alimentación y pulseras para los nietos, mientras que los jóvenes prefieren los imanes, llaveros o tote bags (bolsas de tela). Este escenario se repite en la tienda El Torico, donde lo que más venden suelen ser los tradicionales adoquines con la figura de la Virgen e imanes. Aquí se vuelve a ver la brecha generacional, ya que en este local la mayoría mayores prefieren los dulces como souvenirs y los jóvenes prefieren los confiables imanes o incluso vasos de chupitos.

Con respecto al origen de estos turistas, el 70% corresponde a viajeros nacionales y un 30% son de origen extranjero, normalmente de Francia, Estados Unidos, Reino Unido o Asia como China. En la tienda de souvenirs El Torico, son los ingleses los que se llevan más postales e imanes. Mientras que en Souvenirs Zaragoza las figuras de la Virgen del Pilar son las menos deseadas para los turistas originarios de Oriente Medio, que buscan recuerdos más sencillos como imanes o llaveros ya que no tienen connotación religiosa.

Por otro lado, algunos turistas prefieren detalles un poco más particulares y únicos como pueden ser los abanicos de la Bisutería Bellostas en la calle Alfonso. Una tienda centenaria que se fundó en 1875 y donde se pueden encontrar mantones, mantillas, abanicos y todo tipo de complementos con la Pilarica como protagonista. Otro detalle único son los innovadores paturros, un vistoso patito de goma amarillo hecho en Aragón, disfrazado de múltiples personajes de lo más variados como Goya, la Guardia Civil o los baturros de la jota aragonesa.