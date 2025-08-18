Zaragoza se vacía en agosto y los negocios se adaptan: "Hay bares del centro que cierran dos semanas. Antes eso no pasaba"

A pesar de las nuevas tendencias y de que cada vez más gente prefiere coger sus vacaciones en meses alejados del ecuador del verano, como junio o septiembre, agosto sigue siendo el rey del descanso estival. Y eso, en una ciudad como Zaragoza, que sigue sin consolidarse como destino turístico preferente, se nota. Y mucho. Estos días las calles están mucho más vacías, hay aparcamiento libre a disposición de los que se quedan y muchos comercios deciden cerrar.

La situación, no obstante, varía según el sector y también en función del barrio de Zaragoza en el que se encuentre cada negocio. "El elemento diferencial de este verano es que se ha consolidado una tendencia ya definitivamente: hay muchos bares que ya no cierran unos pocos días para hacer mantenimiento, sino que, sobre todo en los barrios, cierran tres semanas e incluso un mes. Pero es que incluso en el centro hay establecimientos que también cierran por vacaciones una o dos semanas, algo que antes no pasaba nunca", explica Luis Femia, el gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza.

Un simpático cartel colgado en la persiana de un bar informa de que sus dueños se han ido de vacaciones. / Jaime Galindo.

El centro, explica Femia, cuenta con la ventaja de que los turistas ayudan a sostener la caída de la demanda provocada por la huida de los zaragozanos, pero el número de visitantes llegados hasta las orillas del Ebro no son suficientes para mantener todos los establecimientos abiertos. "El mes de julio ya no fue un buen mes y agosto tampoco lo va a ser. Zaragoza fue la única provincia aragonesa en la que cayó la contratación en el sector de la hostelería por encima de un 8%", cuentan el gerente de la asociación. Eso sí, las expectativas de cara a septiembre y el otoño son "buenas", apunta Femia.

Y es que este año ha habido otro factor que no ha ayudado para nada a mantener la actividad en los bares y restaurantes de la ciudad: el calor. "Tanto la primera quincena de julio como estos últimos diez días han sido muy malos. Los locales que cuentan con velador juegan con ellos en verano para aumentar la clientela, pero con 40º la gente no se sienta en una terraza hasta por lo menos las 21.00, por lo que así es difícil mantenerse", cuenta también desde la Asociación Cafés y Bares su presidente, José María Marteles.

"No cerramos nunca"

"Yo creo que la gente ha cambiado el chip y cada vez hay más turismo de interior, la gente está volviendo a los pueblos. En conversaciones con otras asociaciones en el territorio nacional comentan que, por ejemplo, este año en el Levante y en Baleares ha bajado mucho la facturación", añade Marteles.

No obstante, aquellos establecimientos que deciden mantener subidas sus persianas se aprovechan precisamente de que, durante estos días, tienen menos competencia. Es el caso del bar Memory, en la calle Doctor Cerrada: "Nosotros no cerramos nunca en agosto. Somos varios y aprovechamos para dar vacaciones, pero nos organizamos para no cerrar y como a nuestro alrededor hay muchos establecimientos que no abren, nosotros nos convertimos en la única opción para mucha gente", cuenta el propietario del negocio Humberto Miranda. Eso sí, no todos los periodos del día son igual de rentables. "Por la mañana es cuando más trabajamos. Las tardes y las noches son peores, sobre todo porque hace mucho calor. Y los fines de semana también hay menos gente porque los que no tienen vacaciones aprovechan y se van aunque sea dos días. La verdad es que la facturación baja y mucho", añade.

Y es eso lo que se esconde detrás del cierre de muchos negocios regentados por autónomos que antes decidían mantenerse abiertos durante el verano para estirar al máximo sus ingresos pero que ahora prefieren cerrar porque no les es rentable y así pueden disfrutar de unos días de descanso. Peluquerías, joyerías, tiendas de ropa e incluso pastelerías del centro de Zaragoza se mantienen estos días con la persiana bajada y con un cartel que informa que está cerrado por vacaciones. Pero hay sectores en los que esto no es posible, como es el de las tiendas de recuerdos y 'souvenirs'. "Hasta ahora era impensable ni siquiera planteárselo, pero si la cosa sigue así nos lo tendremos que plantear", cuenta Ana Bosqued, propietaria de ¡Qué majico!, en la calle Don Jaime I.

Puesto del Mercado Central, cerrados por vacaciones. / JAIME GALINDO

"El verano está siendo muy malo, está habiendo muy poca gente. Julio fue nefasto pero agosto parece que se va a llevar la palma", explica la mujer detrás de su mostrador. Según explica, en los últimos años negocios como el suyo han venido experimentando "una caída libre de las ventas en los meses de verano". "Esta se supone que había sido siempre una de las temporadas fuertes pero ahora nada. Siempre empezábamos a vender más con la Semana Santa, después había un pequeño bajón hasta que llegaba el verano, que era una buena época, y cerrábamos con el Pilar. Pero ahora ese patrón se ha roto", lamenta la mujer. "Me pego aquí diez horas al día y estoy porque hay que estar, pero...".

Sin embargo, hay quienes consiguen sortear esta caída generalizada de la facturación y que incluso aseguran que "el verano es una de las épocas más fuertes" del calendario. Es el caso de The Shuave Shop, una tienda situada en la calle Méndez Núñez y que vende desde ropa y complementos hasta libros y artículos de decoración. "Solo cerramos el pasado sábado, el resto del verano nos vamos turnando para coger vacaciones pero seguimos siempre abiertos. Nos podemos organizar bien y es que además para nosotros es uno de los mejores momentos de todo el año", insiste detrás del mostrador uno de los gestores del negocio, Ángel. "Compensa y de lejos".

Ángel muestra alguno de los artículos que vende en su tienda, The Shuave Shop. / EL PERIÓDICO

En su caso, la clave, cuenta Ángel, es precisamente que muchos otros negocios de su entorno están cerrados en agosto. "Para mucha gente somos casi como la única luz encendida que encuentran en las calles, así que entran", ríe el comerciante. Y se refiere tanto a locales como a turistas.

Los datos, no obstante, reflejan a la perfección el vaciamiento que padece Zaragoza durante la época estival. Un ejemplo son los viajes que se contabilizan en la red de transporte público. Según las estimaciones del consistorio, la demanda de la línea 1 del tranvía llega a caer en agosto hasta un 44,5%. En el caso de los buses urbanos, ese descenso es menor pero, de media, se sitúa por encima del 30%.

