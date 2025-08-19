La fachada de la basílica de Santa Engracia estará en obras hasta el año que viene

Desde hace ya algunas jornadas, la basílica de Santa Engracia de la capital aragonesa, situada en una de las zonas más emblemáticas de Zaragoza, se muestra cubierta por andamios debido a unos trabajos de restauración a los que se está sometiendo a la fachada. Las obras se van a dividir en dos fases y solo la primera de ellas va a durar seis meses, por lo que el templo renacentista seguirá oculto tras los hierros durante los próximos Pilares, una cuestión que no es baladí puesto que la plaza en la que se sitúa la iglesia es una de las más frecuentadas durante las fiestas.

No obstante, se han tomado todas las medidas de seguridad oportunas para llevar a cabo una rehabilitación integral de la fachada en la que van a participar tanto el Arzobispado de Zaragoza como el Gobierno de Aragón. La primera fase consistirá sobre todo en la limpieza y retirada de las humedades y en la reparación de elementos superficiales. La segunda, que podría prolongarse otros seis meses y que ejecutará la DGA, se centrará en la portada escultórica del templo, una de las joyas patrimoniales de la capital aragonesa y un vestigio del antiguo convento de los Jerónimos que fue destruido durante la guerra de la Independencia. La última vez que el templo fue sometido a una rehabilitación de estas características fue en 1993.

El expediente para iniciar la reforma del templo se inició el pasado mes de febrero y, en tan solo dos meses, el arzobispado ya contaba con la licencia de obras y con el permiso de la comisión provincial de Patrimonio, un paso de obligado cumplimiento debido a que la basílica de Santa Engracia es un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural. Según consta en la memoria del proyecto de intervención, todos los elementos de la fachada son estables "desde el punto de vista estructural". "No se observan lesiones ni deformaciones que indiquen desequilibrios o falta de seguridad, si bien es preciso registrar algún movimiento de la torre este, manifestado por una fisura vertical, visible a lo largo del coro alto", advierte el informe. Los trabajos se van a centrar por tanto en devolverle al edificio el lustre perdido por el paso del tiempo y la acción del agua.

Parte de los daños en el tiempo pueden provenir de la demolición de las estructuras del claustro viejo del antiguo convento, que quedó destruido tras la guerra de la Independencia durante los dos sitios de la ciudad por parte del ejército napoleónico. Ese punto de la ciudad fue uno de los que más padeció en la lucha contra el ejército napoleónico.

Sin embargo, uno de los principales problemas de la fachada de Santa Engracia son las humedades, presentes "en todo el basamento de la fachada" y que alcanzan los elementos de piedra del zócalo hasta llegar a una cota de cuatro metros en la zona construida con ladrillo.

Cabe recordar que entre finales de 2020 y mediados de 2021 la plaza de Santa Engracia se reformó integralmente, unas obras que supusieron la peatonalización del entorno y en las que el ayuntamiento invirtió 700.000 euros. Uno de los principales objetivos de aquella remodelación fue precisamente que la iglesia del mismo nombre cobrara más protagonismo y fuera más visible desde todos los ángulos de la plaza, aunque ahora habrá que esperar algunos meses más para poder contemplar el templo con todo su esplendor.