El comité del bus de Zaragoza se emplaza al jueves para tomar decisiones ante el bloqueo de la negociación con Avanza

Nueva reunión que ha terminado en blanco. La dirección de la empresa que gestiona el servicio del bus urbano de Zaragoza, Avanza, y el comité de empresa se han reunido este martes de nuevo para tratar de progresar en la negociación del nuevo convenio colectivo para la plantilla, pero el resultado ha sido el mismo que en los anteriores intentos: fracaso. Según ha explicado tras el encuentro el presidente de la representación legal de los trabajadores, Raúl Cabeza (CCOO), las conversaciones no es que estén "bloqueadas, sino absolutamente bloqueadas".

"No hay acuerdo en ninguno de los grandes puntos y llevamos 22 meses negociando", explica Cabeza. Ante esta situación de desacuerdo, las distintas secciones sindicales del comité de empresa expondrán en su reunión ordinaria del próximo jueves las propuestas de medidas que tomar para poder reconducir las conversaciones con la dirección de Avanza.

En conversaciones a este diario, Cabeza ha explicado que será cada una de las secciones las que hagan sus propuestas sin avanzar si, entre ellas, puede haber convocatorias de paros, algo que en su caso tendría que ser aprobado por la mayoría del comité y, después, por la plantilla si así se conviene. Cabe recordar que solo faltan dos meses para las Fiestas del Pilar, un momento en el que la huelga puede generar más afecciones, incrementando así la presión sobre las partes.

Publicación de los pliegos

Tras la reunión de este martes, Cabeza ha vuelto a criticar la posición de la empresa. Uno de los puntos que se han tratado en esta jornada era el cobro de los pluses por el trabajo entre las 2.00 y las 4.30 horas se apliquen más allá de los Pilares. "Pero han dicho que si se incluye ese plus hay que quitarlo de otro lado porque todo son vasos comunicantes", explica.

El más que aparente bloqueo de las negociaciones se da en un momento en el que deberían haberse publicado ya los pliegos del nuevo contrato del servicio del autobús urbano. Fue precisamente el comité el que, hace ya algunas semanas, solicitó al consistorio que retrasara la licitación de la contrata para "que la empresa no pudiera utilizarlo como elemento de presión".

Pero septiembre está llegando y el acuerdo sigue lejos, si bien Cabeza le quita importancia a que se publiquen los pliegos. "El convenio que estamos negociando es para el periodo 2024-2027 y la nueva contrata no entrará hasta ese mismo año, por lo que no influye. Ese contrato además es un acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa, no con la plantilla", zanjó.